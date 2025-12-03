快訊

標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

2026年人工智慧仍是台股最強族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股近日進入高檔區間整理，消化11月高點累積賣壓之際，資金持續流向潛力個股及族群。根據多家法人釋出的最新台股展望，明年最強族群仍將是AI基礎設施及應用，即便短線漲多可能面臨修正，長線成長動能仍強，投資人可以留意逢低拉回的進場買點。

群益投顧看好AI晶片世代更迭及AI算力概念股，預期實體AI應用將帶動台灣各式機器人、智慧眼鏡、無人機、自駕車等出貨持續增加。國泰證期看好晶圓代工、雲端服務、先進封裝、量子運算、伺服器、PCB、能源／重電、國防軍工等族群。

富邦投顧董事長陳奕光指出，台股獲利年增率上看兩成，看好族群包括半導體、電力能源、高速傳輸及高頻寬記憶體、OpenAI雲端建置供應鏈、機器人與自駕車、國防、原物料等七大類。

法人圈則對記憶體族群後市看法紛歧，雖然多家外資法人都看好漲價趨勢將至少延續到明年上半年，甚至持續2026年一整年，摩根士丹利證券更以「超級循環」來形容，認為目前處於高峰期。

不過，也有第一金投顧董事長黃詣庭等國內法人示警，目前雖仍供不應求，但依據經驗，如果出現產能擴張，就要小心反轉的訊號。

摩根大通證券指出，台灣仍是全球AI與半導體供應鏈的核心，相關廠商可望受惠於美國政策。

AI 董事長 台股獲利

