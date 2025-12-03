2026年人工智慧仍是台股最強族群
台股近日進入高檔區間整理，消化11月高點累積賣壓之際，資金持續流向潛力個股及族群。根據多家法人釋出的最新台股展望，明年最強族群仍將是AI基礎設施及應用，即便短線漲多可能面臨修正，長線成長動能仍強，投資人可以留意逢低拉回的進場買點。
群益投顧看好AI晶片世代更迭及AI算力概念股，預期實體AI應用將帶動台灣各式機器人、智慧眼鏡、無人機、自駕車等出貨持續增加。國泰證期看好晶圓代工、雲端服務、先進封裝、量子運算、伺服器、PCB、能源／重電、國防軍工等族群。
富邦投顧董事長陳奕光指出，台股獲利年增率上看兩成，看好族群包括半導體、電力能源、高速傳輸及高頻寬記憶體、OpenAI雲端建置供應鏈、機器人與自駕車、國防、原物料等七大類。
法人圈則對記憶體族群後市看法紛歧，雖然多家外資法人都看好漲價趨勢將至少延續到明年上半年，甚至持續2026年一整年，摩根士丹利證券更以「超級循環」來形容，認為目前處於高峰期。
不過，也有第一金投顧董事長黃詣庭等國內法人示警，目前雖仍供不應求，但依據經驗，如果出現產能擴張，就要小心反轉的訊號。
摩根大通證券指出，台灣仍是全球AI與半導體供應鏈的核心，相關廠商可望受惠於美國政策。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言