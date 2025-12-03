台積赴美設廠 台人赴美置產效應 擴大
台積電（2330）前進美國設廠效應發酵，掀起台人赴美置產熱潮。台積電傳出與全美第三大開發商Pulte（普爾特房地集團）攜手，參與鳳凰城110萬坪州有信託土地競標，底價約新台幣62億元，預訂明年1月7日開標，最新市調顯示，台灣人赴美置產效應也跟著持續擴大。
海外不動產業者表示，今年4月以來，國人詢問周邊不動產動向的人數暴增八倍。
台積電在美國投資設廠之際，傳出與Pulte集團簽署合作協議，參與一項土地重新規劃計畫，雙方將在廠區正南方州信託土地上，共同推動一個超過6,350英畝的綜合大型社區開發案「鳳凰城北方公園（North Park Phoenix）」。據了解，「鳳凰城北方公園」將是一座兼具商業、就業與住宅的多功能開發案，整體規劃可容納最多1萬5,150個住宅單元，包括整棟住宅及出租公寓。其中約902英畝（110萬坪）土地，將成為台積電廠區南側的創新走廊，也為未來可能的擴建預留空間。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言