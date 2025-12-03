輝達AI視覺辨識 打造「有常識」自駕車 所羅門、聯發科受惠

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達要打造「有常識」的自駕車，關鍵技術在於AI視覺辨識。（取自輝達網站）
輝達推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」Alpamayo-R1（AR1），要打造「有常識」的自駕車，讓車輛能擁有人類一般的常識判斷能力，以辨別路況與車景安全性，當中關鍵技術在於AI視覺辨識，也讓AI視覺辨識成為業界新顯學。

台廠中，所羅門（2359）在AI視覺應用布局多年，更是輝達的老夥伴，將在這股業界風潮中獨領風騷；隨著輝達新模型掀起電動車新革命，也讓邊緣AI推理應用進展再度受到矚目，聯發科與輝達有相關合作，同步沾光。

根據輝達規劃，開發者可藉由Alpamayo-R1，賦予自駕車類似於人類駕駛的常識判斷能力。Alpamayo-R1透過分解場景，並逐步推理來實現這一點，透過評估所有場景發展可能，再運用情境資料選擇最佳路線。

業界分析，自駕車、人形機器人等泛機器人應用，大致都需要串聯感知、推理決策與行動，所羅門耕耘機器視覺應用多年，目前在智動化事業群方面，共有AI與3D視覺、機器人應用、工業控制等布局，並且是輝達第一波公布的機器人合作夥伴。

輝達積極強化其AI視覺應用量能，旗下「超眼力」系統已搭配宇樹的機器人硬體，組成的人形機器人應用方案，少量供貨給美洲客戶，做為巡檢應用。該公司今年AI相關業績，估計將年增七至八成，明年也仍有機會保持高速成長。

所羅門並且已與輝達合作，導入Jetson Thor技術，加速人形機器人推論，可以自然語言驅動機器人在虛擬環境中理解語意、辨識目標並完成動作模擬。

所羅門在今年中也發表新一代的機器人智慧檢測方案，結合自家先進的AI視覺技術與輝達Isaac Manipulator運動規畫平台，專為形狀複雜、具多面向的產品而設計。該系統僅需少量瑕疵品影像即可完成模型訓練，大幅縮短AI部署時間與資料收集成本。另外，在車用領域，聯發科也攜手輝達，為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1，預計將於今年下半年送樣，明年開始貢獻營收。聯發科C-X1是以3奈米製程打造，整合輝達Blackwell GPU與深度學習加速器，標榜可提供能滿足未來智慧座艙需求的強大AI算力。

輝達 AI 機器人

