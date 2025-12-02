快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

中央社／ 台北2日電
華碩。聯合報記者吳康瑋／攝影
華碩。聯合報記者吳康瑋／攝影

華碩員工、陸配錢麗因宣揚武統遭政府廢止依親居留；華碩回應指出，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。另外，據了解，錢麗已於今天傍晚辦理完成離職程序。

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。移民署今天表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

不料，錢麗今天又在社群媒體發文，請給中國共產黨在台執政機會，引發各界爭議。此外，她也透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求內政部及行政院賠償。

民進黨立院黨團今天下午表示，這真是史無前例，錢麗可以在台灣批評總統賴清德，有能力回中國批評中國領導人習近平嗎。

華碩官方今天回應指出，「將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。」另外，據悉錢麗已於傍晚辦理完成離職程序。

華碩 中國 陸配

延伸閱讀

陸配錢麗宣揚武統 移民署：已廢止依親居留

陸配錢麗喊給共產黨在台執政機會 綠黨團：真是「史無前例」

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

陳揮文被離職引熱議 她也被離職急喊「趙少康沒欺負我」

相關新聞

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

華碩員工、陸配錢麗因宣揚武統遭政府廢止依親居留；華碩回應指出，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。另外，據了解，錢...

台南市府與華碩簽 「全台首座AI示範城市」合作備忘錄

台南市長黃偉哲今天與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國科會副主委蘇振綱見證。美商超...

記憶體價格飆漲衝擊遊戲主機毛利 集邦降2026年出貨預估

集邦科技今日發布最新發布報告指出，記憶體價格飆漲，已衝擊消費市場，繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出...

三星突襲式發表三折機Z TriFold 12日在韓首賣 也將進入台灣市場

三星今（2）日早上突襲式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅是少見的雙轉軸摺疊機，展開之後，智慧型手機立刻可...

風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結...

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。