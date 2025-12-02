中華精測法人董事異動 中華電信執行副總洪維國接任代表人
測試介面廠中華精測（6510）2日公告法人董事改派代表人，舊任者為精測董事長馬宏燦，新接任者是中華電信股份有限公司（2412）、執行副總經理兼電信學院院長洪維國。
精測指出，異動原因是法人董事改派代表人，新任生效日期是今年12月31日。觀看中華電信官網，洪維國畢業於清華大學工業管理博士，現階段工作內容包括輔佐總經理辦事，主管公司人力資源、行政資產、供應、職業安全衛生部門之計畫、執行及督導事項，在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內，有為公司簽名之權。
