快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

中華精測法人董事異動 中華電信執行副總洪維國接任代表人

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

測試介面廠中華精測（6510）2日公告法人董事改派代表人，舊任者為精測董事長馬宏燦，新接任者是中華電信股份有限公司（2412）、執行副總經理兼電信學院院長洪維國。

精測指出，異動原因是法人董事改派代表人，新任生效日期是今年12月31日。觀看中華電信官網，洪維國畢業於清華大學工業管理博士，現階段工作內容包括輔佐總經理辦事，主管公司人力資源、行政資產、供應、職業安全衛生部門之計畫、執行及督導事項，在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內，有為公司簽名之權。

中華電信 中華精測

延伸閱讀

明年經濟 一字預測／簡志誠選「穩」 黃晴雯挑「安」

次世代通訊國家隊進擊 6G 中華電、遠傳、和碩等組新聯盟

台中公車動態系統當機一整天 中市府：電信機房電力中斷搶修中

中華電信嘉義處假鋼筋採購詐貸案 6被告獲緩刑並須支付公庫、法治教育

相關新聞

台南市府與華碩簽 「全台首座AI示範城市」合作備忘錄

台南市長黃偉哲今天與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國科會副主委蘇振綱見證。美商超...

記憶體價格飆漲衝擊遊戲主機毛利 集邦降2026年出貨預估

集邦科技今日發布最新發布報告指出，記憶體價格飆漲，已衝擊消費市場，繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出...

三星突襲式發表三折機Z TriFold 12日在韓首賣 也將進入台灣市場

三星今（2）日早上突襲式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅是少見的雙轉軸摺疊機，展開之後，智慧型手機立刻可...

風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結...

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪...

輝達入股新思科技 黃仁勳親揭在五大技術領域革新工程產業

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。