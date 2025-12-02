力銘積極推動 機構垂直整合與高階機構產品應用升級

專業精密機構廠商力銘（3593））今（2）日舉行法人說明會，說明公司在新董事會和新經營團隊帶領下的重大轉型方向。力銘以精密模具設計與機構件工藝完整且成熟的製程為核心競爭根基，在董事長孫正強接掌力銘董座後，整頓與戰略合作布局，從模具加工中心的成立，正式開啟多角化服務模式。

力銘表示，公司今年12月開始正式從單一的設計與生產方式，朝向設計到加工到方案整合的全鏈式升級服務，提供客戶覆蓋機構產品全生命週期的「機構方案整合業務」，協助客戶實現從「產品需求」到「落地交付」一站式的產品與服務。

力銘表示，公司過去集中在顯示器產品及桌上一體機(AIO)的消費性電子紅海廝殺，量大毛利低，淡旺季顯著；如今在孫正強董事長掌舵整頓與旗下各事業群營運的串聯與扶持，將力銘提供的服務全面升級，包含模塑一體金屬件機構類生產與加工的整合方案、精密模冶具的AI智能客製與應用設計及合作夥伴在氮化鎵產品應用的延伸。

力銘指出，未來公司規畫將產品進一步擴展至電源供應器、航天無人機、機器人、AI伺服器、光通訊、半導體、運動器材、醫療及寵物相關等利基型及高階機構產品應用。