快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

力銘積極推動 機構垂直整合與高階機構產品應用升級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力銘積極轉型，致力於推動機構垂直整合與高階機構產品應用升級。左起為董事長孫正強、總經理蕭勝原、財務長黃文慶、及總經理特助陳志豪。圖／力銘提供
力銘積極轉型，致力於推動機構垂直整合與高階機構產品應用升級。左起為董事長孫正強、總經理蕭勝原、財務長黃文慶、及總經理特助陳志豪。圖／力銘提供

專業精密機構廠商力銘（3593））今（2）日舉行法人說明會，說明公司在新董事會和新經營團隊帶領下的重大轉型方向。力銘以精密模具設計與機構件工藝完整且成熟的製程為核心競爭根基，在董事長孫正強接掌力銘董座後，整頓與戰略合作布局，從模具加工中心的成立，正式開啟多角化服務模式。

力銘表示，公司今年12月開始正式從單一的設計與生產方式，朝向設計到加工到方案整合的全鏈式升級服務，提供客戶覆蓋機構產品全生命週期的「機構方案整合業務」，協助客戶實現從「產品需求」到「落地交付」一站式的產品與服務。

力銘表示，公司過去集中在顯示器產品及桌上一體機(AIO)的消費性電子紅海廝殺，量大毛利低，淡旺季顯著；如今在孫正強董事長掌舵整頓與旗下各事業群營運的串聯與扶持，將力銘提供的服務全面升級，包含模塑一體金屬件機構類生產與加工的整合方案、精密模冶具的AI智能客製與應用設計及合作夥伴在氮化鎵產品應用的延伸。

力銘指出，未來公司規畫將產品進一步擴展至電源供應器、航天無人機、機器人、AI伺服器、光通訊、半導體、運動器材、醫療及寵物相關等利基型及高階機構產品應用。

延伸閱讀

AI、半導體產業南移 陽明交大高雄校區首推博碩班建構人才供應鏈

5,500 張訂單的肯定 寶嘉聯合感恩季起跑

優良市集暨樂活名攤成果展示 竹市中央商場首摘四星

2026 SUBARU 新春健檢活動開跑 年終購車回饋再加碼 指定車款享高額零利率、配備升級不加價

相關新聞

台南市府與華碩簽 「全台首座AI示範城市」合作備忘錄

台南市長黃偉哲今天與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國科會副主委蘇振綱見證。美商超...

記憶體價格飆漲衝擊遊戲主機毛利 集邦降2026年出貨預估

集邦科技今日發布最新發布報告指出，記憶體價格飆漲，已衝擊消費市場，繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出...

三星突襲式發表三折機Z TriFold 12日在韓首賣 也將進入台灣市場

三星今（2）日早上突襲式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅是少見的雙轉軸摺疊機，展開之後，智慧型手機立刻可...

風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結...

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪...

輝達入股新思科技 黃仁勳親揭在五大技術領域革新工程產業

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。