凌華法說會／投資新創、攜手達明 搶進人形機器人新戰場

工業電腦業凌華科技（6166）積極搶進邊緣AI（Edge AI）市場，公司2日舉行法說會指出，邊緣AI平台營收占比超過3成，除跟輝達（NVIDIA）合作的Jetson電腦營收明年將倍增，人形機器人新戰場會以兩招搶進，1是投資新創，2是跟協作機器人大廠達明（4585）機器人合作，2026年預估有3~4個合作案落地。

凌華宣布將瞄準熱門的人形機器人項目，公司表示目前跟很多的新創公司合作中，尤其集中在美國及中國大陸，應用則以軍事及特別市場，如嚴苛場域應用為主，凌華有兩方式布局，首先是開發自有AI邊緣運算系統及平台，將開發的運動控制平台跟其他廠商合作，今年NVIDIA的Jetson平台業績比例5%，明年可望拉高至10%，另外凌華外部有投資自走式的機器人（AMR）公司。

凌華表示，過去一年內，已跟達明機器人合作，拿到3~4個很重要的專案，在2026年開始會慢慢落地，第二個方向是應用面，也會跟達明及法國客戶合作，並持續投入資源。

凌華也預告，看好地端訓練AI模型需求在醫院或半導體產業大量發生，凌華第4季起會推出自有的 AI Training Server（邊緣 AI 訓練伺服器），鎖定醫療、機器人、半導體等需要在地端（Local/Edge）進行訓練以保護資料安全的客戶需求，視為未來新成長動能，但今年業績貢獻比例還不高。

由於邊緣運算需求加溫，凌華透露手上已累積74個案子，未來三年貢獻營收約2.2億美元，但到年底累積案量會增至90個。而前三季度已經接到的訂單就更超過3億美元，相當於近百億新台幣。

對於記憶體缺貨又頻漲價，凌華則透露近期11~12月記憶體價格漲勢最大，會優先供應長期客戶，並跟客戶協調成本的部分反應，另部分將由凌華分擔，而因應記憶體漲價，產品報價也預計在12月至2026年第1季度調漲因應。