東典光電技術多元布局 卡位「光 × 通訊 × AI」技術整合領域

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
東典光電在新董事會帶領下，將多領域布局，並以「解決方案提供者」作為公司未來的定位與成長主軸。左起為董事長孫正強、總經理蘇立群、營運長翁誠懋、副總經理許珠寶。圖／東典光電提供
東典光電（6588）於今（2）日舉行2025年法人說明會，揭示公司在新董事會與新經營團隊帶領下的轉型方向。東典光電表示，過去公司以光通訊濾光片為主要產品線，但隨全球高速運算、AI、衛星通訊與先進封裝等需求快速興起，公司已開始明確走向跨光學、網通、AI、雷射及半導體材料等多技術領域的整合布局，未來將不再只是單純的光學濾光片供應商，而將以「解決方案提供者」作為公司全新的定位與成長主軸。

東典光電指出，在2025年完成董事會改組後，公司治理架構與策略方向均邁向嶄新格局。新任董事與獨立董事具備光電、半導體、國際科技產業、財務與法規治理等專業背景，為公司在轉型過程中帶來更多資源與跨領域視野。新經營團隊亦同步導入多項組織優化措施，包含產能稼動率提升、庫存調整、產品組合優化與匯率風險控管，使公司營運體質較過去更具效率並逐步改善。

在營運策略上，東典光電從既有鍍膜與光學設計核心能力出發，進一步向下游整合至光通訊器件、光路模組、高能雷射光學組件、生醫濾光片與衛星通訊用濾片，同時跨足工控網通及邊緣AI、半導體先進封裝化學品、以及高功率LED泵浦雷射。公司強調，這些布局彼此並非獨立，而是以鍍膜、光學模組化與跨產品線技術共享為基礎的「互補型產業鏈」，將使東典的角色從產品供應者進化為跨技術整合的平台型企業。

在全球供應鏈重組、中美貿易摩擦延續的背景下，資料中心與高速傳輸設備大廠加速調整採購策略，「非紅供應鏈」需求因而逐步升溫。東典光電指出，近期已陸續接獲國際大廠針對資料中心用分光元件的新增需求詢問，客戶在價格與交期的接受度均較以往提升。公司表示，相關轉單效應若持續發酵，將有助推升光通訊本業的出貨動能，並對營收產生正向挹注。

本次法說會中，東典光電特別提到2026–2027年將是公司新事業陸續收穫的關鍵年份。子公司麥樂斯的工業級網通與邊緣AI平台將與東典的光通訊元件形成「光 × 通訊 × AI」的市場整合；孫公司科沃斯位於彰濱的新廠預計於2026年下半年試產、2027年量產，未來將以高純度化學品切入國際半導體封裝供應鏈；轉投資雷大光電在高功率LED泵浦雷射的技術進展也受到國際研究機構青睞，有機會帶動東典高閾值鍍膜與高能雷射組件的長期成長。

光電 光通訊元件 AI

