東擎科技登場FIDO國際研討會 發表安全裝置與FDO部署方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

華擎（3515）旗下東擎科技（7710）受邀參加FIDO台北國際研討會（FIDO Taipei Seminar），發表專題演講，並展示整合安全裝置與FIDO裝置上線（FDO）技術的邊緣AI安全自動化部署方案，展現其在工業級邊緣運算安全領域的技術領先與防護實力。

東擎為台灣首家通過FIDO裝置上線（FDO）認證的工業電腦企業，並率先取得IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2國際工控資安標準認證，全面落實從產品設計、製造到上線部署的工業資安防護機制，進一步體現其在安全邊緣AI平台領域的領導地位。

透過安全裝置、可驗證信任鏈與零接觸部署的實踐，東擎持續強化工業級運算平台的安全與信任基礎。其新推出的Ai FDO解決方案依循FDO標準設計，協助企業實現設備從工廠到應用端自動上線與設定，大幅降低資安風險、縮短部署時間並提升營運韌性。未來，東擎將持續以領先的工業資安平台為核心，攜手產業生態系夥伴，共同打造「安全可信賴邊緣AI運算平台」應用，推動智慧製造、智慧零售、智慧城市等關鍵基礎設施與產業的升級發展。

東擎科技的工業資安硬體平台獲得多項國際工控資安標準認證，依循IEC 62443-4-1的「安全產品開發生命周期」規範並通過IEC 62443-4-2標準要求，從設計、開發到測試各階段進行嚴格的風險評估與安全驗證，確保產品在安全性與合規性皆符合國際標準。同時，東擎亦領先同業取得FDO認證，進一步鞏固其在「安全可信賴邊緣AI運算平台」的領導地位。東擎也致力提升安全應用、供應鏈安全透明化與安全事件應變的機制，為裝置、部署和維運打造層層資安防線。

在FIDO台北國際研討會上，東擎展示整合安全裝置與FDO部署方案，協助客戶加速裝置安全上線、降低資安風險，並維持部署一致性。董事長李俊瑩表示：「隨著工業資安意識提升，東擎憑藉打造安全邊緣AI平台的實務經驗，整合安全裝置與FDO安全部署機制，並通過國際工業資安標準認證，建構出零接觸上線與可驗證信任鏈的防護體系，確保裝置從上線即具備完整資安防護，穩定運行於多元應用場域中，成為推動邊緣AI應用落地與發展的關鍵力量。」

資安 平台

