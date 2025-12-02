精英電腦邁入太空電子重要里程碑 參與台灣百合立方衛星任務

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

精英電腦（2331）長期深耕嵌入式系統與電腦主機板設計，近年積極拓展航太科技與太空電子領域。自2023年起，ECS 與國立成功大學展開立方衛星技術合作，並共同參與「台灣百合二號（Lilium-2）」與「台灣百合三號（Lilium-3）」任務。兩枚衛星於台灣時間2025年11月29日（星期六）凌晨2時18分，搭載 SpaceX 獵鷹九號火箭自加州范登堡太空軍基地升空，進入距地 520 公里的低地球軌道，執行地表成像、即時目標辨識及衛星間通訊測試等多項技術驗證。

在本次任務中，ECS 自主研發的 On-Board Computer（OBC） 首度登上 Lilium-3，象徵精英電腦在太空電子開發的重要里程碑。該OBC 採用「hosted payload」概念，能分攤主星功耗並負責主星與酬載間的通訊處理。透過此次在軌驗證，ECS OBC 將取得關鍵飛行履歷，為後續商業太空應用與國際合作奠定基礎。

同時，ECS 開發的 OBCC6M7R 高可靠度衛星主板已於 2024 年底開始接受訂單，將服務更多國內外衛星任務與商業太空計畫。Lilium-2 與 Lilium-3 均為六單位（6U）立方衛星，本次任務亦將驗證台灣自主技術，包括 Ku 頻段高速通訊、智能遙測邊緣運算與真空電弧推進器等。ECS 將隨 Lilium-3 升空共同參與在軌測試，並透過實際運行經驗加速產品成熟度，展現其在太空電子領域的研發能量與技術優勢。

展望未來，ECS 將憑藉軟硬體整合能力、產品驗證實力及太空電子設計經驗，持續投入更多低軌衛星與其他太空任務，為推動台灣航太產業的長期發展貢獻力量。

太空 航太

