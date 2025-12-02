台南市府與華碩簽 「全台首座AI示範城市」合作備忘錄

台南市長黃偉哲今天與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國科會副主委蘇振綱見證。美商超微AMD也表示支持、研發據點落腳沙崙。三方宣布「將以AI發展為核心，從市民需求出發，共同推動台南下一階段城市治理與產業創新藍圖。」

黃偉哲表示，台南近年積極推動AI教育，上周舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」，偏鄉國小亮眼表現，凸顯台南在AI素養教育累積已展現成果。2023年起研考會與教育局合作，引導師生將生成式AI作為學習輔助工具，鼓勵善用AI作為學習與研究工具，都是城市在面對科技變革時重要的轉折。

他指出，AI不僅應用於教育，更是現代城市治理重要助力。像是災害通報、大量民眾湧入的1999市政服務熱線，或需即時分析的大量圖像與資料，AI都能協助減少重複作業、人力負擔與閒置時間，並提升服務效率。期待透過與產業界合作導入更多創新解決方案，讓AI成為提升治理效能、讓市民更有感的關鍵力量。

研考會表示，合作將聚焦「智慧治理深化」、「產業數位賦能」與「在地人才培育」三大面向。市府將逐步開放各項市政數據，作為產業導入AI應用的「練兵場」，協助在地製造業從「自動化」走向「智動化」，同時也為AI新創團隊提供寶貴的技術驗證場域。

市府稱，華碩領軍結合工研院及超過80家產學研夥伴組成的「智慧機器人應用 SIG」也是此次合作的重要力量。機器人是AI落地的重要載體，市府已規畫完整產業聚落藍圖。

市府表示，將推動柳營科技工業區第三期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合柳營在地強大金屬加工與精密機械的「隱形冠軍」聚落，並與AMD進駐的沙崙AI產業生態園區連結，形成「沙崙研發、柳營製造」的雙引擎架構，進一步打造台南為南台灣最重要的機器人研發與生產重鎮。

市府表示，AMD進駐帶來技術磁吸效應，台南具備全國最完整的綠電與國網中心網路節點優勢，使台南成為發展AI的理想基地。將持續以務實方式推動公私協力，讓先進運算科技最終轉化為市民都能感受的暖心服務。