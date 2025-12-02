快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

台南市府與華碩簽 「全台首座AI示範城市」合作備忘錄

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
市府與華碩簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，AMD響應支持。左起台南市研考會主委王效文、台南市副市長趙卿惠、台南市長黃偉哲、國科會副主委蘇振綱、華碩共同執行長胡書賓、台智雲總經理暨AI大聯盟會長吳漢章、AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠。記者周宗禎／攝影
市府與華碩簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，AMD響應支持。左起台南市研考會主委王效文、台南市副市長趙卿惠、台南市長黃偉哲、國科會副主委蘇振綱、華碩共同執行長胡書賓、台智雲總經理暨AI大聯盟會長吳漢章、AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠。記者周宗禎／攝影

台南市長黃偉哲今天與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國科會副主委蘇振綱見證。美商超微AMD也表示支持、研發據點落腳沙崙。三方宣布「將以AI發展為核心，從市民需求出發，共同推動台南下一階段城市治理與產業創新藍圖。」

黃偉哲表示，台南近年積極推動AI教育，上周舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」，偏鄉國小亮眼表現，凸顯台南在AI素養教育累積已展現成果。2023年起研考會與教育局合作，引導師生將生成式AI作為學習輔助工具，鼓勵善用AI作為學習與研究工具，都是城市在面對科技變革時重要的轉折。

他指出，AI不僅應用於教育，更是現代城市治理重要助力。像是災害通報、大量民眾湧入的1999市政服務熱線，或需即時分析的大量圖像與資料，AI都能協助減少重複作業、人力負擔與閒置時間，並提升服務效率。期待透過與產業界合作導入更多創新解決方案，讓AI成為提升治理效能、讓市民更有感的關鍵力量。

研考會表示，合作將聚焦「智慧治理深化」、「產業數位賦能」與「在地人才培育」三大面向。市府將逐步開放各項市政數據，作為產業導入AI應用的「練兵場」，協助在地製造業從「自動化」走向「智動化」，同時也為AI新創團隊提供寶貴的技術驗證場域。

市府稱，華碩領軍結合工研院及超過80家產學研夥伴組成的「智慧機器人應用 SIG」也是此次合作的重要力量。機器人是AI落地的重要載體，市府已規畫完整產業聚落藍圖。

市府表示，將推動柳營科技工業區第三期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合柳營在地強大金屬加工與精密機械的「隱形冠軍」聚落，並與AMD進駐的沙崙AI產業生態園區連結，形成「沙崙研發、柳營製造」的雙引擎架構，進一步打造台南為南台灣最重要的機器人研發與生產重鎮。

市府表示，AMD進駐帶來技術磁吸效應，台南具備全國最完整的綠電與國網中心網路節點優勢，使台南成為發展AI的理想基地。將持續以務實方式推動公私協力，讓先進運算科技最終轉化為市民都能感受的暖心服務。

市府與華碩簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，AMD響應支持。左起台南市研考會主委王效文、台南市副市長趙卿惠、台南市長黃偉哲、國科會副主委蘇振綱、華碩共同執行長胡書賓、台智雲總經理暨AI大聯盟會長吳漢章、AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠。記者周宗禎／攝影
市府與華碩簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，AMD響應支持。左起台南市研考會主委王效文、台南市副市長趙卿惠、台南市長黃偉哲、國科會副主委蘇振綱、華碩共同執行長胡書賓、台智雲總經理暨AI大聯盟會長吳漢章、AMD台灣區商用業務處資深業務副總經理林建誠。記者周宗禎／攝影

AI 機器人 台南 華碩

延伸閱讀

台南社宅宜居小東11日起申請 婚育戶長者換居也優先

第46屆華宗盃排球錦標賽6日開賽 黃偉哲邀請球迷觀賽為選手加油

黃偉哲竹北行銷台南秋冬鮮果 推廣產地直送

女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 法官裁定不罰

相關新聞

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪...

輝達入股新思科技 黃仁勳親揭在五大技術領域革新工程產業

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改...

AI最能取代的不是碼農？MIT新研究點名「最危險」白領職業

今年以來，矽谷科技業頻繁裁員，讓不少外界人士認定，寫程式的軟體業人員是最受生成式 AI衝擊的一行。然而，麻省理工學院（MIT） 與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laborat

台南市府與華碩簽 「全台首座AI示範城市」合作備忘錄

台南市長黃偉哲今天與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國科會副主委蘇振綱見證。美商超...

記憶體價格飆漲衝擊遊戲主機毛利 集邦降2026年出貨預估

集邦科技今日發布最新發布報告指出，記憶體價格飆漲，已衝擊消費市場，繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出...

三星突襲式發表三折機Z TriFold 12日在韓首賣 也將進入台灣市場

三星今（2）日早上突襲式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅是少見的雙轉軸摺疊機，展開之後，智慧型手機立刻可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。