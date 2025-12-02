華碩與台南市政府簽MOU 打造AI City示範城市

華碩（2357）集團旗下台智雲、臺南市政府，以及數發部數產署共同主辦「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」，下午場邀請臺南市市長黃偉哲與華碩電腦共同執行長胡書賓共同簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，以「AI 驅動永續城市：以算力連結治理與社群(AI-Powered Sustainable Cities: From Compute to Communit)」為核心，鎖定「智慧治理深化」、「產業數位賦能」與「在地人才培育」三大面向，從市民需求出發，驅動城市治理與產業創新的永續新藍圖。

黃偉哲表示，「臺南作為大南方新矽谷的關鍵樞紐，具備充沛綠電、國網中心節點與半導體聚落優勢。此次攜手華碩與國際大廠AMD，不僅是深化城市治理，更是要打造具備『主權 AI』城市級運算基地，加速臺南在智慧交通、災害風險預判及機器人產業升級」。

他強調，市府將持續開放市政數據與場域作為AI應用實證場域，解決交通、防災與照護等市民痛點；同時透過「沙崙研發、柳營製造」雙引擎，鏈結在地隱形冠軍供應鏈，打造南臺灣最重要的機器人研發與生產重鎮。

胡書賓指出，「很榮幸能與臺南市政府合作推動AI City示範城市。以AI與淨零為雙軸，結合華碩長期在算力架構、智慧交通與城市應用深耕的經驗，協助臺南機器人產業在城市場域中落地，打造具永續視野的城市典範」。

台智雲總經理吳漢章表示，「臺灣在AI算力供應、模型強化與產業應用上具備顯著優勢，依托完整的供應鏈整合能力，有效推動 AI 於各類產業與城市場景落地。台智雲每年亦提供逾百萬小時的算力，支持新創與研究團隊，並協助整合算力平台、AI Foundry 與可信賴模型，為AI城市發展奠定重要基石」。

AIHPCcon超算年會延續「以算力驅動AI發展」的主軸，上午場由台智雲與數位發展部數位產業署主辦，為今年「AI 國際技術日」系列的壓軸場，聚焦於：算力基礎、模型效能與城市應用，呼應AI新十大建設的推行。