AI需求太強 WSTS上修今年半導體產值預測7%、明年續旺

受惠於AI應用基礎設施建設帶動，世界半導體貿易統計（WSTS）組織2日發布新聞稿提到，釋出了其2025年秋季預測，提高了2025年半導體產值增長預測7%，並證實全球半導體市場到2026年的強勁趨勢。外界認為相關成長主要由晶圓代工龍頭如台積電（2330）、記憶體大廠美光（Micron）等三大原廠成長驅動。

2025年，該機構分析，由邏輯和記憶驅動的強勁增長；其他應用也顯示出逐漸恢復。第3季度比預期強勁之後，全球半導體市場預計到2025年將增長22%，達到7,720億美元。與2025年夏季更新相比，這代表了近450億美元（約7個百分點）的上調。

該機構分析，上修主要由邏輯和記憶體驅動，由人工智慧相關應用程式以及計算和資料中心基礎設施的持續需求推動。邏輯現在預計將增長37%（提升8個百分點），記憶體增長28%（提升11個百分點）。其他產品類別在2024年下行周期後有所改善，但恢復仍然溫和：感測器+10%，微處理器+8%，模擬+7%，光電+4%。離散部分預計將略有下降，主要是由於汽車應用的持續疲軟。

在區域方面，該機構分析，美洲和亞太地區預計將年成長擴大25%至30%，這反映了邏輯和記憶力的實力。預計歐洲將年增長6%，而日本將下降4%。

2026年，WSTS預測全球半導體市場將增長25%以上，達到9,750億美元，預計所有地區和產品類別都有增長。預計記憶體和邏輯將再次領先，兩者均同比增長30%以上。預計大多數其他產品類別將繼續逐步恢復，以更溫和的速度擴張。區域上，所有主要市場都有望擴大。美洲和亞太地區仍然是最大的貢獻者，而歐洲和日本預計將實現低兩位數的增長。