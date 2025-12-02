錸德法說會／營收結構出現黃金交叉 今年能源事業群比重有望衝上42%

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

錸德（2349）2⽇舉⾏法說會，揭⽰集團從單⼀製造商轉型為多元製造的具體成果。⾯對全球能源轉型與AI運算浪潮，錸德集團近年積極布局，戰略成效已逐步顯現。預估2025年能源事業群營收佔比將翻倍成長⾄42%，正式超越傳統媒體事業，躍升為集團營收的最⼤動能。錸德表示，這⼀結構性的「黃⾦交叉」，不僅象徵轉型效益的具體落實，更確立了能源作為集團未來成長核⼼的地位。

在儲能領域，錸德展現了⾼度的垂直整合能⼒，除了在台灣積極參與台電儲能輔助服務、承接 60MW/200MWh 級以上的⼤型儲能案場建置外，更成功跨⾜海外市場，於⽇本參與 400MWh 等級的⼤型儲能案場儲能設備與維運。透過將台灣成功的案場經驗複製⾄⽇本等先進國家，錸德已具備國際級的能源管理實⼒。

展望未來，隨著 AI 算⼒需求激增，資料中⼼對於電⼒穩定性與散熱效率的要求⽇益嚴苛，這為錸德帶來了巨⼤的市場對接機會。錸德集團專注於將儲能系統 (BESS) 與⾼階 UPS 電池模組整合⾄ AI 資料中⼼及半導體製造產線設備的電⼒備援⽅案，協助客⼾削峰填⾕，確保電⼒與算⼒穩定。

值得⼀提的是，錸德是⽬前市場上少數具備承接 HVDC (⾼壓直流) 供電架構能⼒的企業之⼀。隨著超⼤型資料中⼼為提升能源效率⽽逐漸轉向 HVDC 架構，錸德在相關技術與案場建置經驗上的領先優勢，將成為爭取國際級 AI 客⼾的重要利器。

在半導體領域，錸德亦不缺席。憑藉鍍膜、電鑄等精密加⼯技術，進⼀步研發奈米壓印、DLC (類鑽碳鍍膜)、微流道等微結構處理技術，進⽽跨⾜精密製造領域，並開發半導體前段製程與封測所需的精密⾦屬治具。這意味著錸德已具備將傳統產能轉化為⾼附加價值精密代⼯的能⼒，能夠直接切入 AI 晶片⽣產供應鏈，為半導體上游提供關鍵的治具與耗材⽀援。現階段更投入更多資源於半導體相關產業之關鍵零組件發展，期望藉由深厚技術底蘊，爆發更多轉型潛⼒。

此外，在⽣醫領域，集團亦利⽤積累數⼗載的微流道與精密成型技術，與策略夥伴合作導入⽣醫檢測晶片與⾼階醫療耗材，並積極與國際⼤廠合作，佈局傷⼝護理與快速檢測市場，期能將⽣醫事業打造為繼能源之後的第⼆成長曲線。

⽽在傳統媒體事業⽅⾯，雖然消費性市場需求放緩，但錸德仍持續深耕利基市場，推出的 B2B 歸檔光碟 (Archive Disc) 具備低耗能、長壽命且防駭客竄改的特性，正符合 AI ⼤數據時代對於冷儲存 (Cold Storage) 的迫切需求。在 SSD 與 HDD 因 AI 趨勢驅使呈現⼤幅短缺的現況下，期望藉此市場演化能順利與 AI 世代儲存市場接軌，讓光碟事業得以延續發展並貢獻穩定現⾦流。

錸德集團以「厚植底蘊、穩健轉型」為核⼼理念，透過能源服務、精密製造與先進材料三⼤引擎，搭配資產活化的財務護城河，致⼒於實現營運規模與獲利能⼒的雙重提升，為對接 AI 世代催化出全新的成長價值。

錸德 AI 市場

