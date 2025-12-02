集邦：受到記憶體價格飆漲影響 遊戲主機恐難再降價

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

研調機構集邦2日發布最新報告指出，DRAM與NAND Flash價格大幅上漲，推升整機成本並迫使終端售價走高，衝擊消費力道。在先前已下修2026年全球智慧型手機及筆電生產預估後，此次進一步將2026年全球遊戲主機出貨預測從年減3.5%再調降至年減4.4%。

集邦表示，遊戲主機過往的商業模式，是靠軟體、訂閱與會員服務賺錢，硬體本體則透過逐步降價、搭配促銷來擴大裝機量。然而，記憶體成本飆升使這套「以價換量」策略難以為繼。以任天堂新一代Switch 2為例，首發定價雖來到450美元、高於前代，但在記憶體容量翻倍與顆粒成本大漲的情況下，預估2026年記憶體模組將佔整機總成本比重約21～23%，硬體毛利已被嚴重壓縮，Nintendo恐難再像以往那樣預留大幅促銷與降價空間。

報告進一步指出，對Sony與Microsoft而論，2026年遊戲主機中記憶體成本佔BOM（物料成本）比重將超過35%，意味著PS5與Xbox系列在上市數年後，仍難以啟動傳統的大幅降價策略，甚至在部分地區可能被迫再次調漲售價，以轉嫁成本壓力。市場並傳出，Xbox繼2025年9月調漲價格後，未來不排除再度漲價。

在售價難以隨產品生命週期同步走低、甚至維持高檔的背景下，集邦預期，2026年各大主機廠的促銷策略將受到明顯侷限。對已邁入成熟期的PS5、Xbox Series體系而言，缺乏價格誘因將削弱大眾換機與新購意願；至於甫上市的Switch 2，雖享有新品紅利與粉絲效應，任天堂也坦言，目前主要依靠擴大量產規模來平衡成本，未來若外部環境再有變化，其獲利結構仍存在變數。

集邦回顧歷史案例指出，關鍵零組件供需失衡導致遊戲主機出貨受挫並非首見。Sony曾在2021年因半導體零件短缺，將PS5產量自1,600萬台下修至1,500萬台；Nintendo Switch也在2022年度，因全球晶片短缺與旺季表現不如預期，三度調降銷售目標，最終出貨僅約1,797萬台。

整體而言，集邦認為，此次記憶體價格屬結構性上漲，供應商為追求利潤，優先將產能配置至伺服器等高毛利應用，使消費性電子可分配到的記憶體供給持續吃緊。若2026年記憶體供需情況未獲顯著改善、主機售價又無法有效下調，全球遊戲主機的滲透率恐將進入一段「高價、低成長」的停滯期，相關產業鏈從硬體品牌到通路商都必須重新思考成長模式與獲利結構。

