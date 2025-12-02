輝達收購新思科技 黃仁勳：將重新定義工程和設計

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）與IC設計自動化（EDA）龍頭新思科技（Synopsys）美西時間1日共同宣布擴大策略合作，NVIDIA並以每股414.79美元、總額20億美元購入新思普通股，持股約占新思已發行在外普通股的2.6%，強化雙方在AI驅動工程設計與數位孿生領域的長期結盟。

新思指出，從半導體、航太、汽車到工業應用，全球研發團隊面臨流程愈來愈複雜、開發成本高漲與縮短上市時程等壓力。此次擴大合作，將把NVIDIA在人工智慧與加速運算的技術優勢，與新思在工程與EDA解決方案的市佔優勢深度整合，幫助客戶以更高精度、更快速度、並在更低成本下完成智慧產品的設計、模擬與驗證。

雙方多年度合作內容，涵蓋以CUDA與CUDA-X庫進一步加速新思各類高運算量應用，包括晶片設計、實體驗證、電磁與光學模擬，以及分子與材料模擬等；並結合AI代理（agentic AI）技術，讓設計流程更多步驟實現自動化分析與優化，降低人工作業負擔。

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi 表示：「開發新一代智慧系統的複雜性和成本，要求工程解決方案在電子與物理層面達到更深度的整合，並透過AI能力與運算加速。沒有任何兩家公司比新思科技和NVIDIA更能提供 AI 驅動的整體系統設計解決方案。我們將攜手重塑工程領域，賦能全球創新者以更高效率實現創新成果。」

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示：「藉由CUDA GPU加速的運算正徹底改變設計領域，實現前所未有的模擬速度與規模，從原子到電晶體、從晶片到完整系統，在電腦內部打造功能齊全的數位孿生。我們與新思科技的合作將充分運用NVIDIA在加速運算與AI的強大能力，重新定義工程和設計，賦能工程師創造出塑造未來的卓越產品。」

消息公布後，Synopsys股價1日美股盤中一度大漲約8～10%，收盤漲幅接近5%，反映市場看好輝達對其技術與在AI供應鏈關鍵角色的背書；輝達股價亦小幅走高。