記憶體價格飆漲衝擊遊戲主機毛利 集邦降2026年出貨預估

集邦科技今日發布最新發布報告指出，記憶體價格飆漲，已衝擊消費市場，繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出貨預測後，次這也下修遊戲主機2026年出貨預測，從原先預估的年減3.5%，下修至年減4.4%。

集邦表示，記憶體價格飆升衝擊諸多終端消費設備，遊戲主機也難獨善其身。遊戲主機因其獲利主要來自軟體與會員服務，且意在擴大用戶基礎，過往多以產品售價逐步下調或定期促銷為銷售策略。

集邦舉Switch 2為例，產品訂價450美元的首發定價高於前代，但因記憶體容量翻倍及顆粒成本上揚，2026年記憶體模組占主機總成本的比重將來到21~23%，毛利將被嚴重壓縮，迫使任天堂（Nintendo）恐難如過往預留促銷空間。

對於Sony與Microsoft而言，2026年超過記憶體成本占BOM成本超過35%，也會導致主機上市數年後仍難降價，甚至在部分地區需調漲售價以轉嫁成本，如Xbox便傳將繼2025年9月調漲價格後，再度漲價。

在整體出貨方面，終端售價無法隨生命週期調降，甚至逆勢維持高檔，一定程度上料也將對2026年的促銷策略造成顯著影響，以早已邁入成熟期的PS5與Xbox Series體系來看，由於缺乏價格誘因刺激大眾購機，恐使買氣大不如前；甫上市之Switch 2雖挾新品紅利，但Nintendo亦坦言目前是以量產規模的擴大來平衡生產成本，未來外部因素變化仍可能影響其獲利狀況。綜合上述三大遊戲開發商之發展態勢，集邦因而下修2026年全球遊戲主機市場的出貨量下修至年減4.4%。

集邦分析，遊戲主機關鍵零組件供需波動致使出貨震盪有前例可循，如Sony 2021年便曾因半導體零件短缺而將PS5產量從1600萬台下修至1500萬台；任天堂 Switch在2022年初原訂的銷售目標為2100萬台，同樣因全球半導體短缺，當年11月將目標下修至1900萬台；後又因年底假期銷售低於預期，再度下調至1800萬台，最終該財年僅以1797萬台收尾。

整體而言，這波記憶體成本的結構性上漲，正迫使遊戲主機廠商揚棄傳統的成長模式，甚至進一步衝擊其出貨動能。若明年記憶體供需未能明顯改善，全球遊戲主機滲透率恐將進入階段性停滯。