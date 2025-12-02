Alibaba.com AI 虛擬機器人「OKKI AiReach」登台 打造全年無休員工

全球B2B交易平台Alibaba.com 2日宣布在台灣推出首款全自動陌生開發AI虛擬機器人應用服務「OKKI AiReach」，同步啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫，提供100家台灣中小企業，依所選方案，單一企業最高可獲得價值高達50萬元的免費AI培訓課程及開店補助金等套裝補貼，投資總額達5,000萬元，支持人力與技術資源有限的台灣中小企業，以「最低的門檻、最快的速度」，加快導入自動化外貿AI工具應用，提高全球客戶開發效率，在缺工與外貿環境轉冷的多重挑戰下「用AI簡單賺外匯」。

台灣近年來正面臨少子化導致的長期缺工挑戰。根據勞動部最新公布的「職位空缺概況調查」，截至2025年3月底，全台職缺數達27.6萬個，職缺率3.1%；全球通膨與終端需求疲弱也使外銷訂單波動加劇。在「訂單難拿」與「人才難找」雙重挑戰下，協助台灣中小企業提升跨境訂單開發能力，Alibaba.com推出全台首款外貿AI虛擬機器人「OKKI AiReach」，透過AI技術提供全年無休的全自動獲客虛擬機器人服務，只要完成簡單的基礎設定，AI員工就可立即上工，24小時全年無休，執行新客戶開發、老客戶活化的自動智能客戶開發工作，並能持續自主學習優化提升陌生客戶回覆率的執行策略，成為最懂企業自身優勢和客戶偏好的AI虛擬機器人，讓台灣中小企業能簡單提高潛力買家的開發勝率。

Alibaba.com台灣總經理廖羿琦表示，將以Alibaba.com、OKKI AiReach與OKKI CRM三大智能工具優勢，組成台灣中小企業的自動化全球客戶開發矩陣，讓台灣中小企業從被動營銷模式，快速推進至從「被看見」到成交的全AI轉型進程。OKKI AiReach能協助台灣中小企業把陌生開發流程切換為全自動化與智能化，具備自主決策與執行的能力，為台灣中小企業帶來三大革命性優勢，包括「全年無休AI業務團隊」、自動生成「自動生成產業供應鏈圖譜」、 以及「活化老客戶資產」從既有客戶資料庫中轉化訂單機會。