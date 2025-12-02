快訊

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

公眾科技新創 Oen 應援科技結盟藍新科技 導入更多金流解決方案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣首家公眾科技新創 Oen應援科技2日宣布與第三方支付品牌藍新科技（NewebPay）正式達成合作。結合應援科技在一站式前端應用的成長動能，以及藍新科技深耕市場多元穩健的金流管道，為橫跨多重營運場景的客戶打造最高規格的數位服務體驗。

應援科技一站式平台服務將智慧CRM系統及自動化行政流程整合進後台管理系統，協助組織與商家大幅減少法規遵循與行政人力成本，並以PCI DSS Level 1、ISO27701/27001等國際資安標準認證為基礎，持續鞏固用戶的資訊與金流安全，2024年度客戶數年增率達340%。

透過與藍新科技的合作，應援科技平台將接入藍新科技，打造更多元的金流渠道。藍新科技具備第三方支付與電子支付雙重資格，提供線上線下全支付工具、資安防護、尖峰流量下的高穩定性，將為應援科技的用戶帶來更全面、更穩定的支付渠道選擇，實現使用體驗的全面升級。

利用藍新科技金流工具，應援科技預計將設計三項服務，包括全方位線上整合平台，為品牌電商、公益組織、宗教團體，以及政治團體與各類創作者打造的一站式介面。涵蓋從募資頁面建立、活動售票管理、商品販售電商系統，乃至後端的倉儲物流串接，滿足複雜且多樣的線上營運需求。

靈活快速收款連結 (Oen Pay Link)： 針對社群媒體互動、客服對話等一對一的銷售情境，提供即時生成專屬收款連結的功能，縮短支付路徑，大幅提升結單效率。

實體收款應碰收 (Oen Tap to Pay)： 將智慧型手機直接化身為行動收款機，無需租借額外硬體設備，讓市集攤位、活動現場等實體場景的面對面收款更為輕便快速，更讓品牌線上線下全面整合。

應援科技主要為客戶導入更廣泛的支付方式，確保用戶享有流暢的支付體驗，極大化募款與銷售成功率。同時為組織提升行政業務效率，透過國稅局申報系統串接及CRM後台，用戶可一站式完成數據追蹤、金流結算，並自動化處理繁瑣的捐款或銷售申報。創作者與品牌可在同一平台完成商品上架到配送的流程；活動主辦方也能同時管理票券、入場名單與現場收款，大幅提升營運效率。

平台 創作者

延伸閱讀

海巡少校涉勾結私菸集團受賄特斯拉 夫妻買豪宅名牌包…金流疑點多

綠界樂觀2026年營運

主管稱「國稅局查稅」要求員工交帳戶明細 網急阻：萬萬不可

陳柏霖傳公司遭掏空！閃兵交保50萬「借來的」？經紀人親上火線闢謠

相關新聞

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪...

輝達入股新思科技 黃仁勳親揭在五大技術領域革新工程產業

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改...

AI最能取代的不是碼農？MIT新研究點名「最危險」白領職業

今年以來，矽谷科技業頻繁裁員，讓不少外界人士認定，寫程式的軟體業人員是最受生成式 AI衝擊的一行。然而，麻省理工學院（MIT） 與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laborat

記憶體價格飆漲衝擊遊戲主機毛利 集邦降2026年出貨預估

集邦科技今日發布最新發布報告指出，記憶體價格飆漲，已衝擊消費市場，繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出...

三星突襲式發表三折機Z TriFold 12日在韓首賣 也將進入台灣市場

三星今（2）日早上突襲式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅是少見的雙轉軸摺疊機，展開之後，智慧型手機立刻可...

風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。