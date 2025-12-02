公眾科技新創 Oen 應援科技結盟藍新科技 導入更多金流解決方案

台灣首家公眾科技新創 Oen應援科技2日宣布與第三方支付品牌藍新科技（NewebPay）正式達成合作。結合應援科技在一站式前端應用的成長動能，以及藍新科技深耕市場多元穩健的金流管道，為橫跨多重營運場景的客戶打造最高規格的數位服務體驗。

應援科技一站式平台服務將智慧CRM系統及自動化行政流程整合進後台管理系統，協助組織與商家大幅減少法規遵循與行政人力成本，並以PCI DSS Level 1、ISO27701/27001等國際資安標準認證為基礎，持續鞏固用戶的資訊與金流安全，2024年度客戶數年增率達340%。

透過與藍新科技的合作，應援科技平台將接入藍新科技，打造更多元的金流渠道。藍新科技具備第三方支付與電子支付雙重資格，提供線上線下全支付工具、資安防護、尖峰流量下的高穩定性，將為應援科技的用戶帶來更全面、更穩定的支付渠道選擇，實現使用體驗的全面升級。

利用藍新科技金流工具，應援科技預計將設計三項服務，包括全方位線上整合平台，為品牌電商、公益組織、宗教團體，以及政治團體與各類創作者打造的一站式介面。涵蓋從募資頁面建立、活動售票管理、商品販售電商系統，乃至後端的倉儲物流串接，滿足複雜且多樣的線上營運需求。

靈活快速收款連結 (Oen Pay Link)： 針對社群媒體互動、客服對話等一對一的銷售情境，提供即時生成專屬收款連結的功能，縮短支付路徑，大幅提升結單效率。

實體收款應碰收 (Oen Tap to Pay)： 將智慧型手機直接化身為行動收款機，無需租借額外硬體設備，讓市集攤位、活動現場等實體場景的面對面收款更為輕便快速，更讓品牌線上線下全面整合。

應援科技主要為客戶導入更廣泛的支付方式，確保用戶享有流暢的支付體驗，極大化募款與銷售成功率。同時為組織提升行政業務效率，透過國稅局申報系統串接及CRM後台，用戶可一站式完成數據追蹤、金流結算，並自動化處理繁瑣的捐款或銷售申報。創作者與品牌可在同一平台完成商品上架到配送的流程；活動主辦方也能同時管理票券、入場名單與現場收款，大幅提升營運效率。