三星突襲式發表三折機Z TriFold 12日在韓首賣 也將進入台灣市場

三星今（2）日早上突襲式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅是少見的雙轉軸摺疊機，展開之後，智慧型手機立刻可延展為10寸大的3C裝置，預計12月12日率先在南韓上市，單機售價為359萬韓元，折合台幣大約7萬6962元，後續將陸續在中國大陸、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國開賣。

三星電子執行長、裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文表示，奠基於多年來在摺疊螢幕設計領域的創新成果，Galaxy Z TriFold解決行動產業長久以來的難題，成功於單一裝置之中，完美平衡便攜性、強大效能與生產力。拓展行動辦公、創作與連結的疆界。

此次Galaxy Z TriFold採雙轉軸摺疊設計。三星指出，過去十年來，三星深耕摺疊螢幕技術，此次以兩邊向內收折的形式，設計出Galaxy Z TriFold獨特的摺疊體驗，其摺疊機制經過精密設計，開合不費吹灰之力，並配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載高通Snapdragon 8 Elite for Galaxy行動平台，2億畫素相機，並搭載5600 mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航。

三星指出，為了在輕薄便攜的機身中，打造卓越效能，核心摺疊技術的全面優化至關重要。

首先，在轉軸部分，三星因應Galaxy Z TriFold的獨特需求，進一步升級Armor FlexHinge的轉軸結構。採用兩種不同尺寸轉軸，以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙，實現裝置的輕薄便攜性。

其次，在摺疊顯示螢幕部分，Galaxy Z TriFold採用專為10吋螢幕而生的嶄新顯示技術，左右向內收折後，便能放入口袋，輕巧帶著走。因應雙側收折的作用力，吸震層多加了一道強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。

此外，在機殼材質方面，三星在Galaxy Z TriFold轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質Advanced Armor Aluminum，在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現纖薄機身設計之餘，還能有效防止破裂。

三星指出，Galaxy Z TriFold展開後，10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，隨心所欲開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。

舉例來說，當一位建築師在Galaxy Z TriFold螢幕上繪製新屋設計圖時，可同時開啟三個應用程式，透過多重視窗的分割畫面，同時檢視藍圖、撰寫方案、計算尺寸。中途若有人突然來電，還能即時接聽來電，不需暫停手邊工作。欲返回工作時，螢幕右下角的常駐工具列，會即時顯示最近使用的應用程式，只需輕觸一下圖示，便能恢復先前的版面配置。

三星指出，Galaxy Z TriFold將於12月12日於韓國正式上市，隨後將於中國大陸、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國等全球市場陸續推出。