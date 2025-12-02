快訊

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

磐儀推出新強固防水電腦 鎖定智慧交通商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
磐儀2日宣布推出全新ARTS-7670強固型防水無風扇嵌入式電腦。磐儀／提供
磐儀2日宣布推出全新ARTS-7670強固型防水無風扇嵌入式電腦。磐儀／提供

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻智慧交通商機，2日宣布推出全新ARTS-7670強固型防水無風扇嵌入式電腦。ARTS-7670 搭載 Intel 第14代Core處理器，具備最高 IP69K 防護等級與MIL-STD-810H軍規認證。

磐儀表示，ARTS-7670專為極端環境中的車載AI、智慧交通與高規格自動化控制所打造，為重型車隊、礦用設備與先進運輸系統樹立了耐用、高效能與可靠性的新標竿。

磐儀指出，ARTS-7670 主要特色與優勢包含軍規級標準強固性、極致防水防塵：IP69K防護、超寬溫與車載電源設計、高效能核心運算、高頻寬PoE 視覺整合、穩定通信與無線備援及為極端環境打造下一代邊緣運算架構。

磐儀表示，ARTS-7670將成為全球極端場域部署高效能邊緣AI與智慧自動化的關鍵基礎設備。無論是強化交通運輸的即時監控或是提升 AGV 與重型機具的智能化控制，ARTS-7670 皆能提供極為可靠的運算平台。ARTS-7670 的推出，不僅深化磐儀科技在強固型嵌入式電腦市場的布局，也將協助全球企業加速邊緣智慧化的落地與升級。

AI 設計

延伸閱讀

新竹果菜市場線路空調老舊議員籲盤整 市府：明年辦理改善工程

蘇澳煙波飯店30輛車泡水 自救會喊不想法院見、飯店再發聲澄清

屏東補助防水閘門仍有經費 籲符合條件民眾申請

新北歡樂耶誕城今天隆重登場開城 新北警智慧交通守護萬人

相關新聞

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪...

輝達入股新思科技 黃仁勳親揭在五大技術領域革新工程產業

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改...

AI最能取代的不是碼農？MIT新研究點名「最危險」白領職業

今年以來，矽谷科技業頻繁裁員，讓不少外界人士認定，寫程式的軟體業人員是最受生成式 AI衝擊的一行。然而，麻省理工學院（MIT） 與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laborat

記憶體價格飆漲衝擊遊戲主機毛利 集邦降2026年出貨預估

集邦科技今日發布最新發布報告指出，記憶體價格飆漲，已衝擊消費市場，繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出...

三星突襲式發表三折機Z TriFold 12日在韓首賣 也將進入台灣市場

三星今（2）日早上突襲式發表三折機Galaxy Z TriFold，不僅是少見的雙轉軸摺疊機，展開之後，智慧型手機立刻可...

風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。