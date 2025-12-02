磐儀推出新強固防水電腦 鎖定智慧交通商機

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻智慧交通商機，2日宣布推出全新ARTS-7670強固型防水無風扇嵌入式電腦。ARTS-7670 搭載 Intel 第14代Core處理器，具備最高 IP69K 防護等級與MIL-STD-810H軍規認證。

磐儀表示，ARTS-7670專為極端環境中的車載AI、智慧交通與高規格自動化控制所打造，為重型車隊、礦用設備與先進運輸系統樹立了耐用、高效能與可靠性的新標竿。

磐儀指出，ARTS-7670 主要特色與優勢包含軍規級標準強固性、極致防水防塵：IP69K防護、超寬溫與車載電源設計、高效能核心運算、高頻寬PoE 視覺整合、穩定通信與無線備援及為極端環境打造下一代邊緣運算架構。

磐儀表示，ARTS-7670將成為全球極端場域部署高效能邊緣AI與智慧自動化的關鍵基礎設備。無論是強化交通運輸的即時監控或是提升 AGV 與重型機具的智能化控制，ARTS-7670 皆能提供極為可靠的運算平台。ARTS-7670 的推出，不僅深化磐儀科技在強固型嵌入式電腦市場的布局，也將協助全球企業加速邊緣智慧化的落地與升級。