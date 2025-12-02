風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

中興大學與上緯投控落實循環經濟概念，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結合興大循環經濟研究學院的獨創技術，製成「再生碳纖維羽球拍」，整支球拍可全部回收利用，為廢棄複合材料高值化應用的成功典範。

風力發電使用的巨型風機葉片，以往除役後多採焚燒或掩埋處理，造成環境負擔，更浪費寶貴的碳纖維資源。風機葉片回收的最大挑戰，在於風機葉片堅固的複合材料結構，上緯投控研發的「微波熱裂解技術」，能專門且精準地處理葉片結構中的「碳纖維拉擠碳板」；相較於傳統熱裂解法，該技術革新了回收製程，處理速度更快，且能耗顯著降低。

回收後，「高值化應用」才是永續的終極目標。上緯投控與中興大學循環經濟研究學院副教授沈銘原帶領的研究團隊，跳脫傳統「熱壓成型」思維，運用「再生碳纖維改質技術」與「再生碳纖維補強熱塑複材混練造粒技術」兩項專利技術，成功開發射出成型的專業級複合材料羽球拍。

沈銘原表示，團隊的關鍵突破，在於跳脫傳統碳纖維產品慣用的「熱壓成型」思維。傳統羽球拍多採熱固性複合材料製成，雖輕盈強韌，卻有著不可回收的缺點。雖然目前國內外有許多研究團隊均針對這些傳統熱固複材廢棄物進行回收相關研究與開發，但回收回來的「再生碳纖維」，其後端應用仍相當受限。

沈銘原帶領團隊研發的這支球拍，不僅在碳排上極具優勢，整支球拍未來均可再次回收利用，在保有球拍機械特性的前提下，真正實現符合ESG訴求的「全綠色DNA」。