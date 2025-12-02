快訊

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，本次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容於1日（台灣時間）播出。

關於台灣如何在供應鏈、就業機會或是韌性方面幫助美國勞工和小企業的問題。蕭美琴回應，先從亞利桑那州談起，台灣主要的晶片製造公司台積電，已經在亞利桑那州投資興建超大型晶圓廠，在美國生產高階晶片。

蕭美琴說，那是一個超大型的設施，規模就像一座機場，這也是美國史上外國對美最大的一筆綠地投資，深具意義，將有助於製造晶片用於美國的汽車、製造業，這些晶片也會送往底特律及美國各地，並用在iPhone、各種電子產品、AI 資料中心及運算設備，這是台灣對美國製造業的貢獻。

蕭美琴指出，台灣將提供可靠、值得信任、高效能且具競爭力的零組件，將對美國的製造業以及「再工業化」進程做出貢獻。在現今高度整合的世界，台灣也致力建立可靠的供應鏈，沒有任何國家能單獨製造當今世界所需的所有高科技設備，但只要透過供應鏈合作，一定能取得更大的進展。

蕭美琴表示，台灣將持續為美國製造業所需的供應鏈做出貢獻，這對台美雙方來說是雙贏，台灣企業終究也渴望成為全球性企業，並且與在美國最好的朋友合作，是擴大台灣在全球影響力的方式之一，也是為美國製造業、美國企業成長及美國科技發展做出貢獻的絕佳方式。

談及台美在國防工業基礎合作相關議題。蕭美琴說，美國一直是台灣最重要的安全合作夥伴。多年來，台灣從美國採購許多非常重要的防衛裝備，但現在的交付有時無法滿足需求，台灣需要主動承擔責任來強化自身能力，同時也尋求與美國共同生產的機會。

蕭美琴提及，台灣在大量生產與製造方面累積許多實力，這讓我方能與夥伴共同合作並做出貢獻，台灣在無人機和機器人技術上投注心力，並關注世界各地的衝突地區，研究不對稱戰力如何強化韌性。

蕭美琴表示，過去一兩年來，台灣從零開始建立了國內的無人機供應鏈與提升自身實力，也正發展其他形態的機器人技術。在這些領域與美國及其他民主夥伴進行安全供應鏈與創新的合作，將有助加速台灣維持不對稱戰力優勢，以及嚇阻與防衛的能力。

