明年AI半導體火紅 大摩二調這家指標廠CoWoS產能年增達八成

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI 供應鏈產業」報告中預測，2026 年 AI 半導體將有非常強勁的成長，因而二度上調明年台積電 CoWoS 產能，最新預估值為每月12.5萬片，較今年底的7萬片大增79%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，根據最新的 CoWoS 預測顯示，2026 年 AI 半導體（AI GPU + AI ASIC）將出現非常強勁的成長態勢，主要來自包括輝達（Nvidia）、谷歌（Google）、聯發科、超微（AMD）等需求暢旺所帶動。

在 Nvidia 方面，大摩美國半導體分析師 Joe Moore 估計，Nvidia CoWoS-L 產能上調至70萬片，並將在 2026 年底前達成 5,000 億美元 AI GPU 營收指引。此外，Nvidia 為因應特許通訊公司（Spectrum） 的需求，增加每月 CoWoS-S 約5,000片的需求。

博通（Broadcom）方面，儘管由於Meta 的 ASIC 正進行部分設計調整，因此 CoWoS-L 訂單減少2萬片，但由於Google TPU 需求持續增加，其在台積電的 CoWoS-S 訂單從 15.5 萬片升至 20 萬片，因而仍推升 Broadcom 整體 CoWoS 訂單量由 21 萬片提升至 23 萬片。

聯發科也獲得台積電與非台積電供應鏈的更多支持，使其 CoWoS-S 訂單預估從 1 萬片提升至 2 萬片；AMD 因一般伺服器需求明年仍將保持強勁，因此預估 CoWoS-L 需求將增加約 1.5 萬片，並由日月光（3711）投控支援，總量達4萬片。

詹家鴻說，台積電明年新增的 CoWoS 產能，主要將分配給 Nvidia 與 Broadcom，並部分給聯發科。此外，詹家鴻發現，台積電正在擴建65奈米中介層產能每月2萬片，主要用於 CoWoS-S，推估最終客戶為 Google TPU。

據此，詹家鴻將台積電 2026 年的 CoWoS 產能預測，由前次預估的10萬片再上調至每月12.5萬片，因而持續看好相關台系 AI 供應鏈，個股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、京元電（2449）、信驊（5274）、世芯-KY（3661）、創意（3443）等六檔，均給予「優於大盤」評級。