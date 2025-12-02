輝達入股新思科技 黃仁勳親揭在五大技術領域革新工程產業

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改變各行業的設計和工程。雙方將展開多年的合作。輝達並將斥資20億美元入股新思，增強雙方策略聯盟。雙方並計畫在五大技術領域進行合作。

輝達執行長黃仁勳在台北時間1日晚間凌晨，親自說明這項合作的主要目的，是要藉由雙共同開發以加速運算實現工程的未來。

這項為期多年的合作奠基於兩家公司現有強大的技術合作基礎之上，並包含以下計畫：

•面加速新思科技應用：透過採用NVIDIA CUDA-X™函式庫與AI物理技術，新思科技將進一步加速並最佳化其廣泛的運算密集型應用組合，涵蓋晶片設計、物理驗證、分子模擬、電磁分析、光學模擬等領域。

•推進代理型AI工程：基於現有的AI合作，雙方將新思科技的AgentEngineer™技術與NVIDIA代理型AI技術堆疊（包括NVIDIA NIM™微服務、NVIDIA NeMo Agent工具組軟體及NVIDIA Nemotron模型）整合，賦予電子設計自動化（EDA）與模擬分析工作流程自主設計能力。

•以數位孿生連接實體和數位世界：雙方將合作運用高精度、高複雜度的數位孿生技術，為半導體、機器人、航太、汽車、能源、工業、醫療等眾多產業打造次世代虛擬設計、測試與驗證方案。這些解決方案將採用NVIDIA Omniverse、NVIDIA Cosmos等技術。

•雲端就緒解決方案：新思科技與NVIDIA計劃透過開放GPU加速工程解決方案的雲端存取，使各規模工程團隊皆能運用加速工程解決方案的強大能力。

•共同打造市場推廣計畫：為推動市場採用，雙方亦同意共同制定市場推廣策略，以本地部署與雲端就緒的解決方案，廣泛觸及多產業的工程團隊。這項市場行銷計畫將利用新思科技遍佈全球的數千家直銷商與通路夥伴網路，並基於新思科技龐大的客戶群，以及授權、銷售和支援嵌入於新思科技模擬解決方案中Omniverse技術的既有協議。

輝達強調，此合作關係非獨家性質。NVIDIA與新思科技將持續與更廣泛的半導體及電子設計自動化生態系夥伴攜手合作，為工程與設計的未來創造共同的成長機會。