AI島政策恐有三大斷層 賴正鎰：若只聚焦科技業 競爭力五年內將被超車

政府近年高調推動「AI科技島」國家戰略，吸引輝達與Google等國際大廠加碼投資，不過，鄉林集團董事長賴正鎰2日指出，台灣八、九成企業是中小企業，主體仍以傳統製造與服務業為主，如果政府的AI政策只在電子資訊業發光，台灣整體競爭力將在五年內被他國全面超車。

賴正鎰表示，政府喊AI島很響亮，但多數中小企業看不到門口、摸不到工具、找不到人才。要讓AI真正變成台灣下一波產業升級的引擎，政府必須補上認知落差、成本負擔與人才缺口三大斷層，才能讓AI普及到上百萬家中小企業，讓傳產、服務業同步升級，而非形成新的數位M型化。

據財政部統計顯示，10月出口創下618億美元，連續24個月正成長，年增近5成，創歷年單月新高，尤其是電子零組件及資通訊產品占比高達73%，AI、HPC高效能運算(High-Performance Computing)和新興科技應用成為成長主因。然而鋼鐵、石化、機械等傳產出口占比卻不足三成，明顯萎縮。

賴正鎰指出，這正凸顯出AI驅動的新競爭環境：科技產業快速衝刺，但傳產與服務業若無法跟上AI工具、流程與人才的更新速度，將在全球供應鏈的重組中被邊緣化。

賴正鎰舉例，商業服務業在AI應用範疇，像製造業以AI推動機械人化，建立24小時關燈工廠；餐飲業靠AI做備料預測、排班與機器人烹調；零售以AI分析客流、自動撿補貨；旅宿業導入AI房價策略、智能客服與無人化Check-in；房仲業使用AI估價、市調、宣傳影片製作與客戶管理；商辦運用AI做能源控管與租金效率分析；金融證券以AI做即時客服、投報分析；傳產以AI做製程管理、訂單排程、品質監控。

賴正鎰指出，AI正在重寫所有行業的規則。但若AI只存在科技大廠，中小企業就會在生產效率、成本控制與服務體驗上完全失去競爭力。

對於政府提出「AI新十大建設」，包括矽光子、量子電腦、智慧機器人、主權AI、兆元軟體平台、百萬家產業應用、全民智慧生活圈、AI人才、智慧政府與區域均衡發展等。

賴正鎰認為，政府整體方向正確，層級也足夠高，但要讓AI真正進到百萬家企業，需要更貼地、更能被產業立即採用的具體方案。

賴正鎰指出，中小企業普遍反映出三大問題，使AI島願景短期難以落地：

一、認知斷層：政府講AI、企業聽不懂，不知道哪些工具適用自身行業，也不清楚導入流程與投入成本。

二、成本斷層：導入AI不是買軟體，而是包括顧問、資料整合與流程改造的整體工程，許多中小企業「想用但用不起」。

三、人才斷層：企業缺乏的是「會用AI的人」，不是研發工程師，而是能運用AI處理報表、客服、行銷與營運的實務人員。

他認為，要解決這三大斷層，不是單靠市場自然調整，而是政府必須主導的國家級投資。建議政府應「按產業類別」啟動升級計畫，為各行業量身打造AI導入樣板與流程示範，提供明確的數位藥方，並大量舉辦觀摩、示範與推廣，讓業者有路可循、有樣可學。

賴正鎰也提出三項政策建議，希望數位發展部與各部會協力推動：

一、AI入門包：為不同產業設計「可直接上線的」AI應用組合，例如餐飲AI排班＋庫存預測、零售AI客流分析＋自動補貨、旅宿AI房價策略＋客服機器人等，降低導入門檻。

二、AI諮詢券：由政府補助部分顧問費，讓企業能取得AI診斷、資料整理、流程建議等服務，使中小企業願意啟動第一次導入。

三、AI產業示範區：建立跨產業AI示範基地，例如「AI旅宿示範街區」「AI零售示範商場」「AI製造示範園區」，讓業者可實際觀摩成功案例，促進擴散效果。

他指出，台灣不能只有科技業成為AI贏家，必須讓傳產與服務業一起升級，才能形成真正的AI國力。「AI島不是喊出來的，是要讓100萬家企業都用得起、用得懂、用得好。」

他呼籲，政府加速補上三大斷層，從政策高度、跨部會整合到落地工具一起推動，讓AI技術從科技園區走向街邊店、工廠、旅館與商辦，成為台灣下一輪經濟成長最關鍵的動能。