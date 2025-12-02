快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

三星三折機來了！折疊新機 Galaxy Z TriFold 亮相 供應鏈受惠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

三星2日發表旗艦折疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的折疊螢幕技術，針對多折疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕，將讓消費者有新的行動體驗。台股中三星概念股包括台積電（2330）、大立光（3008）、晶技（3042）等優先受惠。

三星電子執行長、裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文表示，三星秉持求新求變的精神，竭力探索新的可能性，持續形塑行動體驗的未來樣貌。奠基於多年來在摺疊螢幕設計領域的創新成果，Galaxy Z TriFold解決行動產業長久以來的難題，將拓展行動辦公、創作與連結的疆界。

三星指出，Galaxy Z TriFold左右向內收折後，便能放入口袋，輕巧帶著走。為因應雙側收折的作用力，吸震層多加了一道強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。Galaxy Z TriFold展開後，其10吋螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。想像建築師在其螢幕上繪製新屋設計圖時，可同時開啟三個應用程式，透過多重視窗的分割畫面，同時檢視藍圖、撰寫方案、計算尺寸。

Galaxy Z TriFold將於12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。

螢幕 三星電子 智慧型手機

延伸閱讀

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

以為睡不好？其實你在「缺氧」！智慧手錶幫你提早發現睡眠呼吸中止風險

TWICE明年台北攻蛋開唱免搶票 買三星指定旗艦機送限量專屬購票序號

三星重拾雙執行長制度

相關新聞

AI最能取代的不是碼農？MIT新研究點名「最危險」白領職業

今年以來，矽谷科技業頻繁裁員，讓不少外界人士認定，寫程式的軟體業人員是最受生成式 AI衝擊的一行。然而，麻省理工學院（MIT） 與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laborat

輝達入股新思科技 黃仁勳親揭在五大技術領域革新工程產業

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改...

AI島政策恐有三大斷層 賴正鎰：若只聚焦科技業 競爭力五年內將被超車

政府近年高調推動「AI科技島」國家戰略，吸引輝達與Google等國際大廠加碼投資，不過，鄉林集團董事長賴正鎰2日指出，台...

亞馬遜結盟Google 共同開發多雲端網路服務 台廠歡呼

亞馬遜AWS宣布攜手Google Cloud，打破原先在雲端市場競爭關係，共同開發多雲端（multicloud）網路服務...

亞馬遜 與Google攜手雲端直連 跨雲架構成為新趨勢

亞馬遜AWS與Google攜手推動雲端直連業務，不僅是雙方網路骨幹的互聯，也是雲端服務板塊的里程碑，代表雲端市場從巨頭各...

Google加速算力建置 光通訊族群一起沾光

Google傳正加速AI算力建置，不僅帶旺相關伺服器代工協力廠，也讓光通訊需求跟著強強滾。供應鏈指出，Google光通訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。