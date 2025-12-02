三星三折機來了！折疊新機 Galaxy Z TriFold 亮相 供應鏈受惠

三星2日發表旗艦折疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的折疊螢幕技術，針對多折疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕，將讓消費者有新的行動體驗。台股中三星概念股包括台積電（2330）、大立光（3008）、晶技（3042）等優先受惠。

三星電子執行長、裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文表示，三星秉持求新求變的精神，竭力探索新的可能性，持續形塑行動體驗的未來樣貌。奠基於多年來在摺疊螢幕設計領域的創新成果，Galaxy Z TriFold解決行動產業長久以來的難題，將拓展行動辦公、創作與連結的疆界。

三星指出，Galaxy Z TriFold左右向內收折後，便能放入口袋，輕巧帶著走。為因應雙側收折的作用力，吸震層多加了一道強化塗層，以提升螢幕面板的耐衝擊性。Galaxy Z TriFold展開後，其10吋螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，為使用者提供更寬闊的作業空間，便於多工處理日常事務。橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，便於讀取重要訊息；如需專注閱讀文件內容，則可直向握持手機。想像建築師在其螢幕上繪製新屋設計圖時，可同時開啟三個應用程式，透過多重視窗的分割畫面，同時檢視藍圖、撰寫方案、計算尺寸。

Galaxy Z TriFold將於12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。