詹文男ｘ張慶瑞 量子大未來 - 翻轉全球算力的革命

Google總裁最近提及，預計2030年當產業提及量子科技時，會像現在討論AI般興奮，可見量子科技即將繼AI為產業帶來巨大變化。為此，數位轉型學院院長詹文男，特別邀請國內量子科技重量級權威-前台大代理校長、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞教授，在「大師543」單元中分享量子科技的發展趨勢，以及它對國家安全、產業轉型與人才培育所帶來的重大影響。

張慶瑞指出，量子科技絕不只是「量子電腦」本身，而是涵蓋量子通訊、量子感測、量子材料等廣大領域。相較於傳統電腦靠0與1進行計算，量子電腦以「量子位元」處理資訊，能以狀態疊加方式同時處理大量變數，不僅節能，更在複雜計算中展現遠超GPU的效率。

他強調，當問題規模愈大、變數愈多，量子電腦的優勢就愈明顯，未來將成為驅動全球科技競爭的關鍵引擎。其中最具警示性的，是量子電腦未來可能在幾分鐘內破解RSA、區塊鏈等金融核心安全機制，形成跨國資安風險。美國NIST已於去年公布四種「後量子密碼」標準，要求晶片業者在2035年全面切換，金融單位也必須在十年內完成轉換，預估僅美國就需投入超過100億美元。

更令人關注的是全球正悄悄上演的「現在偷資料、未來再破解（collect now, harvest later）」行動。張慶瑞提醒，企業不能等量子電腦成熟才開始防禦，否則未來長期機密可能在一夕之間全面失守。

談到產業發展時，張慶瑞以「汽車vs.飛機」類比說明：量子電腦並不會取代傳統電腦，就像飛機不會取代汽車，但兩者用途完全不同；半導體供應鏈仍會受惠，但規格、製程、材料都必須重新學習。全球算力的未來是「傳統計算＋量子計算＋類腦計算」三軌並行，台灣必須提早準備。

他也分享美國與IBM的最新佈局：IBM宣布2029年前投入1,500億美元，完成量子超級電腦商品化，形同繼原子彈、IBM 360之後的「第三次科技大賭局」。美、中、歐全都以國安高度投入，全球競賽已經開打。

在台灣方面，張慶瑞肯定鴻海、廣達、仁寶等大廠已陸續啟動量子布局。鴻海採「穩健練兵」、廣達則以投資與美國Rigetti合作、仁寶用半導體強項發展量子模擬，各自以不同策略提前卡位。

他形容這景象宛如《三體》中的「面壁者計畫」-大家都在默默準備、互不交換策略，但都看見浪潮即將到來。

至於政府應如何因應，張慶瑞點出最迫切的就是「人才」。國家量子隊三年來已培育多批碩博士，但產業尚無大量吸收機制，恐讓人才外流。他建議政府，如大量補助優秀學生赴國際量子中心受訓、成立量子研究所，由國家吸收首批人才形成 buffer、以國發基金強化企業與國際量子公司的技術合作，推動國高中與技職教育納入量子素養，讓更多人會使用量子科技而非只懂原理。

他強調，未來量子不只屬於物理學家，而是企業、行銷、應用工程、金融、醫療各領域都需要會用的技術，就像現在的 AI 普及化一樣。

在訪談最後，詹文男與張慶瑞也深入討論量子AI將如何改寫全球算力。以及台灣學生團隊近期以量子演算法獲得IEEE Quantum Week首獎，顯示台灣若能掌握前沿科技、整合產官學研資源，有機會在 2029 年量子超算商品化前搶得席位。