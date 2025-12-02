奇景聯手子公司源奇 宣布推出全新Pro-Eye遠像護眼螢幕

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電聯手子公司源奇科技，宣布推出搭載WiseEye AI追蹤技術全新Pro-Eye遠像護眼螢幕，於2025台灣醫療科技展亮相。

除了前述全新Liqxtal Pro-Eye遠像護眼螢幕亮相之外，展會上也將首次發表Pro-Eye遠像螢幕的研究數據。奇景提到，結果顯示，Pro-Eye透過延伸觀看視線距離的設計，有效改善熟齡及3C 使用族群常見的眼睛疲勞與視力模糊問題，並有助降低學齡兒童產生假性近視的風險。

奇景指出，Pro-Eye遠像螢幕有三大技術亮點，首先是獨家光學結構，透過專利電控液晶技術，能將傳統螢幕影像僅50至60公分的觀看距離，投射至5公尺遠的虛擬位置，讓影像在遠像化後依然清晰銳利且不失真。此設計可減緩因老花引起的視覺疲勞，與遠近調節負擔，提供使用者觀看螢幕時更放鬆的視線距離，並結合無閃爍、低藍光等調校技術。

其次是AI偵測整合用眼數據，搭載奇景WiseEye超低功耗AI感測技術，透過AI臉部與眼部追蹤，可即時感測用眼行為並分析視線狀態，生成專屬用眼報表，判斷視線是否維持在最佳範圍，同時提醒使用者避免過度用眼或不良姿勢，並藉由數據追蹤協助養成規律休息與保持正確觀看距離的習慣。

第三是可跨場域守護視力，可應用於醫療診間、居家娛樂及遠距辦公等多元場景，打造全天候護眼方案。內建斜角屏蔽顯示技術可有效防止旁人窺探，全面提升商務環境的資訊安全。

