AI最能取代的不是碼農？MIT新研究點名「最危險」白領職業

今年以來，矽谷科技業頻繁裁員，讓不少外界人士認定，寫程式的軟體業人員是最受生成式 AI衝擊的一行。然而，麻省理工學院（MIT） 與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）26日最新發布的一份報告，提出了截然不同的答案。這份報告提出一個勞動力冰山裡理論，指出AI可替代的行業與影響遠比想像多！像是金融服務等行業，以及一些特定專業是比矽谷軟體業人士更危險的領域。到底這份研究如何模擬出AI侵蝕白領專業的未來？要如何提升自己職涯競爭力避免被取代？政府如何因應？一文完整拆解。

你覺得你的工作不致於被AI取代？或至少比寫程式的工程師安全？可能要再多想想。因為根據MIT與橡樹嶺國家實驗室在本週三（26日） 提出的最新「冰山指數」報告，帶來一些很具衝擊性的新觀察：研究團隊盤點了目前已發布的人工智慧技術，發現在技術層面上已有能力執行相當於美國勞動力11.7％的工作任務，其薪資總值高達1.2兆美元，且衝擊遍及多種產業，絕不僅在科技業而已。

這個觀點，與目前外界報導多專注在科技軟體業有很大不同，到底如何做出來？

MIT由超級電腦模擬，來預測AI如何取代人類技能

其實，傳統的勞動力分析多半倚賴國內生產毛額（GDP，Gross Domestic Product）或失業率等落後指標，往往在變革發生後才能進行檢討。為了預判未來趨勢，MIT 媒體實驗室（MIT Media Lab） 與橡樹嶺國家實驗室合作，運用全球頂尖的超級電腦 Frontier，並結合 AgentTorch 技術框架，建構了一個龐大的數位孿生（Digital Twin）模型。

接著，研究團隊在虛擬世界中確實為美國1.51億個勞工分別建構了一個專屬的數位分身，這些分身模擬了真實美國勞工的樣貌，分布於3000個縣市並涵蓋923種職業。團隊進一步盤點市面上超過1萬3000 種現有的人工智慧工具，不只有許多人熟知的ChatPGT這類模型，也包括了自動化工具如Zapier、程式碼助理GithubCopilot等，利用大型語言模型分析這些工具的功能，並將其跟美國1.51億勞工擁有的3萬2000種技能進行細緻的配對與互動模擬，來看出它可能取代掉誰的工作以及哪個部分。也因此，這項研究是著重於測量現有AI技術，在理論上能夠替代掉多少人類的工作技能。

最後，報告製作出勞動力冰山指數，發現目前公眾視野中能看到「冰山上表面」，也就是集中在科技軟體業近期被裁員的部分。其實，這類軟體工程師或數據科學家的工作被AI輔助或取代的狀況，僅占整體勞動力薪資價值的2.2％相當小，且地理上高度集中在加州、華盛頓州等沿海科技重鎮。

根據MIT研究，近期矽谷軟體業人士因AI被取代裁員，僅是整個AI侵襲「勞動力冰山」的一角。資料來源／Iceberg，圖／Gemini生成

報告指出，這些行業比科技軟體業更容易被AI取代

但隱藏在水面下的龐大「勞動力冰山」，不少正面臨高度AI取代可能，才是令人擔憂的地方。

首先，最危險的是金融業與專業服務領域。報告特別指出像是美國德拉瓦州（Delaware）受到的AI衝擊就可能比加州矽谷大，因為當地金融服務業密集。

同時研究團隊認為，金融服務業中文件處理、合規審查與財務分析等工作，皆是目前人工智慧技術展現高度替代能力的領域。

另一個值得關注的現象是製造業。外界目前多認為製造業的自動化，應該多是機械手臂或人形機器人，有可能取代作業員。但研究團隊經由模擬發現，像俄亥俄州與密西根州這類傳統製造業重鎮，其工廠背後龐大的供應鏈管理、庫存協調與採購行政人員，才面臨高度的人工智慧技術暴露風險。這些隱藏在藍領產業中的白領職能，往往是政策制訂者與企業主最容易忽略的盲點。

此外，在醫療領域，人工智慧同樣展現了接手病歷處理、保險核銷與排程工作的高度潛力。但是像是護理師，雖然是在醫療領域，目前專業上需要同理心、實體互動等，仍然難以被取代。

在針對專業職缺而非產業的模擬結果方面，研究團隊指出，各行各業中屬於人力資源、物流、財務和辦公室行政等日常職能部門人力，都是可以高度被AI取代的專業。這些領域在自動化預測中常常被忽略。

MIT 的冰山報告並提出一個稱為「認知自動化」（Cognition Automation）的白領工作定義，指出無論你身處金融、製造還是醫療產業，只要工作內容涉及可以標準化的資訊處理與流程協調，也就是「認知自動化」類工作，都已處於這座巨大冰山的範圍之內。占比愈高，被取代風險愈大。

專家建議：政府該提早防範避免產業被AI侵襲

雖然報告針對的是美國各州，且只是模擬，並不一定代表相關行業雇主會在近期採取類似的AI取代員工方案。該研究團隊成員之一，橡樹嶺國家實驗室專家Prasanna Balaprakash受訪《CNBC》時強調，這個研究是希望當作供決策者進行情境模擬的「數位沙盒」。像是他也參加諮詢的美國田納西州，他研究發現當地的許多產業，如核能、醫療保健、製造業和交通運輸，目前仍高度依賴人類的實體勞動，好像不需要擔心。但他仍建議應該先未雨綢繆，並且以積極擁抱科技做為解方，例如提前布局自動化、機器人，然後提升原產業人力的競爭力才是根本之道，

不過，由於台灣也有許多類似的產業與專業工作人員，有相當多可類比之處。如此看來，白領上班族要小心的是不要只會做標準化的工作，展現創意與獨特的解決問題能力，恐怕才是擺脫AI取代焦慮的最佳方式。此外，當美國地方政府已經動起來為AI取代勞工的未來舖設「安全網」，台灣與其他國家政府也可能需要及早思考布局。

（本文出自2025.11.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）