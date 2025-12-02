「黑鳶1號」升空 鐳洋要打造低軌衛星群

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣低軌衛星能量邁步，鐳洋科技（6980）昨（1）日宣布，8U物聯網立方衛星「黑鳶1號」近期升空，並順利進入軌道。鐳洋董事長王奕翔表示，「黑鳶1號」順利入軌，是鐳洋從「單顆衛星」邁向「星群」通訊的里程碑，更證明民間團隊在低軌衛星自主研發能力持續提升，明年還要發射三顆8U物聯網立方衛星。

國家太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由鐳洋科技研製四顆8U立方衛星。「黑鳶1號」是承接新創追星計畫第一代3U立方衛星「夜鷹號」任務的升級版衛星，已搭乘SpaceX獵鷹9號火箭成功發射，並進入軌道。

王奕翔強調，鐳洋將持續優化通訊酬載、陣列天線與星間鏈路技術，確保台灣在全球低軌通訊應用中保持自主且可持續的發展優勢。

物聯網 低軌衛星 董事長

