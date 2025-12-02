郭台銘長女旗下兩公司 出清鴻海持股5,180張

根據證交所上市公司持股轉讓日報表，鴻海（2317）昨（1）日公告，創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維公司與承鋒投資，均申報將以一般交易方式轉讓持股，兩家法人股東企業都出清手上鴻海股票，總計將賣出5,180張。

以鴻海昨天收盤價222元估計，鴻海兩大股東賣股，可套現約11.49億元。對於郭台銘家族成員旗下兩家公司出清鴻海股票，鴻海並未回應。

鴻海大股東鋐維昨天申報，將透過一般交易，出清手上持有的2,771張鴻海股票，以昨天收盤價222元計算，套現約6.15億元。另一大股東承鋒投資也將透過一般交易，出清手中2,409張鴻海股票，套現約5.34億元。

公開資料顯示，鋐維、承鋒投資皆設址在新北市新店區北新路三段207號，代表人均為郭台銘長女郭曉玲。根據證交所資料，兩筆交易的有效轉讓期間皆為今年12月4日至明年1月3日。

鴻海對後續接單正向看待，董事長劉揚偉先前於法說會表示，AI需求強勁，本季營運將顯著成長，明年客戶端對AI機櫃需求倍增，樂觀看待2026年，對明年AI市場發展非常看好，鴻海將與客戶緊密合作，切入更多元方案，取得更多元訂單。

鴻海過去一年擴大投資，包括美國德州、加州、俄州與威州，持續擴建以滿足客戶迫切需求，而且新一代機櫃（輝達GB300）的良率大幅提升，達到既有水準。今年第4季新一代機櫃快速爬坡，季對季將高雙位數成長，未來一到兩季，新一代機櫃出貨持續增加。