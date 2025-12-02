快訊

Google加速算力建置 光通訊族群一起沾光

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

Google傳正加速AI算力建置，不僅帶旺相關伺服器代工協力廠，也讓光通訊需求跟著強強滾。供應鏈指出，Google光通訊協力夥伴光聖（6442）出貨邁入全面放量階段，預期訂單將有望一路旺到明年，伴隨後續共同封裝光學（CPO）商機助攻，營運備受期待。

另一方面，Google全新AI模型Gemini 3獲得市場大力讚賞，既有AI算力全面告急。業界傳出，Google正協調供應鏈加速AI伺服器產線建置，主要布局地點除了美國本土之外，亞洲鎖定馬來西亞、印度等國作為AI算力據點，未來數年內將在亞洲AI資料中心投入逾百億美元。

Google衝刺建置算力，代工夥伴受惠之虞，光通訊模組需求也跟著走強。Google在TPU架構的AI伺服器當中導入了自行研發的光纖電路交換器（OCS），光聖為Google光纖模組的供應鏈之一，在這波AI伺服器商機中搶占大筆訂單，接單有機會一路旺到明年。

不僅如此，目前AI伺服器市場不論是輝達為主的HPC或是Google開發的TPU晶片，未來在光纖通訊上將會直接與晶片整合，也是後續光通訊模組廠鎖定的CPO商機。

據了解，華星光、波若威、上詮等光通訊大廠都已經切入CPO市場研發，最快將於明年開始進入試產及系統廠驗證階段，2027年起將有望放量出貨，推動營運進入新一波成長期。

