獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

亞馬遜結盟Google 共同開發多雲端網路服務 台廠歡呼

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
亞馬遜AWS宣布攜手Google Cloud，打破原先在雲端市場競爭關係，共同開發多雲端（multicloud）網路服務，強化多雲連線商機。兩大雲端巨頭「對手變牽手」，法人看好有利緯穎（6669）、鴻海、廣達、英業達等AI伺服器協力廠擴大商機。

不僅如此，AI伺服器需求不斷升溫下，連帶讓高速運算（HPC）當中必備搭載的高頻寬記憶體（HBM）、LPDDR、企業用固態硬碟（SSD）模組等供給將更加吃緊，雲端服務大廠先前與記憶體廠簽訂的長約後續將有機會再度延長。

由於現階段HBM供給嚴重吃緊，國際記憶體大廠後續將投入更多產能生產HBM，持續排擠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產出，進一步刺激DRAM、NAND Flash價格走揚，群聯、旺宏、華邦等台灣記憶體供應商將可望同步受惠。

亞馬遜與Google在美國時間11月31日宣布，推出共同開發的多雲端（multicloud）網路服務，以滿足市場對可靠聯網需求日益增長的趨勢。在即便是短暫網路斷線都可能造成重大癱瘓的時代，這項服務變得格外重要。

新產品方案將讓客戶能在數分鐘內於兩家公司的雲端平台間建立私有、高速的連線，而不需要再耗費數周時間。根據亞馬遜與Google的聲明，這項新服務結合亞馬AWS的Interconnect–multicloud（內部互聯－多雲端）與Google Cloud的Cross-Cloud Interconnect，以提升網路互通性。

據了解，亞馬遜AWS曾在10月20日發生大規模中斷，當時事件波及全球數千個網站，使Snapchat、Reddit等熱門應用程式癱瘓。根據分析業者Parametrix估計，該次中斷事件，導致美國企業損失5億美元至6.5億美元。

亞馬遜AWS副總裁甘迺迪（Robert Kennedy）表示，這次與Google Cloud合作，代表多雲連線的一項根本性轉變。

Google Cloud雲端網路副總裁暨總經理恩斯（Rob Enns）則指出，這項共同的網路旨在讓客戶更容易在不同雲端間移動資料與應用程式。

Google Cloud強調，客戶關係管理平台SalesforceSalesforce已成為這套新做法的早期採用者之一。

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

ASIC伺服器崛起 鴻海好威通吃雲端服務供應商大單

國精化獲CCL大廠追單

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

亞馬遜 與Google攜手雲端直連 跨雲架構成為新趨勢

亞馬遜AWS與Google攜手推動雲端直連業務，不僅是雙方網路骨幹的互聯，也是雲端服務板塊的里程碑，代表雲端市場從巨頭各...

Google加速算力建置 光通訊族群一起沾光

Google傳正加速AI算力建置，不僅帶旺相關伺服器代工協力廠，也讓光通訊需求跟著強強滾。供應鏈指出，Google光通訊...

郭台銘長女旗下兩公司 出清鴻海持股5,180張

根據證交所上市公司持股轉讓日報表，鴻海昨（1）日公告，創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維公司與承...

NAND需求猛 最高漲價六成 預期漲勢延續 群聯、威剛等受惠

記憶體市況持續火熱，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日公布最新儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報...

台達電100%合併晶睿 交易金額37億 溢價17% 整合資源提升競爭力

台達電昨（1）日晚間和子公司晶睿召開重大訊息說明會，宣布台達電以每股100元現金為對價之股份轉換方式，取得晶睿全數股權，...

