亞馬遜結盟Google 共同開發多雲端網路服務 台廠歡呼

亞馬遜AWS宣布攜手Google Cloud，打破原先在雲端市場競爭關係，共同開發多雲端（multicloud）網路服務，強化多雲連線商機。兩大雲端巨頭「對手變牽手」，法人看好有利緯穎（6669）、鴻海、廣達、英業達等AI伺服器協力廠擴大商機。

不僅如此，AI伺服器需求不斷升溫下，連帶讓高速運算（HPC）當中必備搭載的高頻寬記憶體（HBM）、LPDDR、企業用固態硬碟（SSD）模組等供給將更加吃緊，雲端服務大廠先前與記憶體廠簽訂的長約後續將有機會再度延長。

由於現階段HBM供給嚴重吃緊，國際記憶體大廠後續將投入更多產能生產HBM，持續排擠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產出，進一步刺激DRAM、NAND Flash價格走揚，群聯、旺宏、華邦等台灣記憶體供應商將可望同步受惠。

亞馬遜與Google在美國時間11月31日宣布，推出共同開發的多雲端（multicloud）網路服務，以滿足市場對可靠聯網需求日益增長的趨勢。在即便是短暫網路斷線都可能造成重大癱瘓的時代，這項服務變得格外重要。

新產品方案將讓客戶能在數分鐘內於兩家公司的雲端平台間建立私有、高速的連線，而不需要再耗費數周時間。根據亞馬遜與Google的聲明，這項新服務結合亞馬AWS的Interconnect–multicloud（內部互聯－多雲端）與Google Cloud的Cross-Cloud Interconnect，以提升網路互通性。

據了解，亞馬遜AWS曾在10月20日發生大規模中斷，當時事件波及全球數千個網站，使Snapchat、Reddit等熱門應用程式癱瘓。根據分析業者Parametrix估計，該次中斷事件，導致美國企業損失5億美元至6.5億美元。

亞馬遜AWS副總裁甘迺迪（Robert Kennedy）表示，這次與Google Cloud合作，代表多雲連線的一項根本性轉變。

Google Cloud雲端網路副總裁暨總經理恩斯（Rob Enns）則指出，這項共同的網路旨在讓客戶更容易在不同雲端間移動資料與應用程式。

Google Cloud強調，客戶關係管理平台SalesforceSalesforce已成為這套新做法的早期採用者之一。