快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

記憶體需求猛 封測廠營運進補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體供不應求熱潮延燒，繼DDR4、DDR5等DRAM棒價狂升之後，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格跟進大漲，後段封測廠訂單蜂擁而入，產能利用率大幅拉升。

業界看好，力成（6239）、南茂、華泰、華東等台灣記憶體封測廠都可望受惠，營運將進補。

力成是全球記憶體封測龍頭，搭上記憶體市況火熱，旗下相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也迎來AI所帶來的先進封裝大商機，奪下美系AI大廠訂單，成為台廠當中，少數在記憶體與AI兩大科技業當紅領域中左右逢源的廠商。

南茂看好記憶體動能穩健，本季也將持續反映基板、金價的材料成本上漲趨勢。據悉，南茂目前DRAM封測以DDR4為主，占比大約七至八成，美國客戶端的DDR5訂單量比較大，南茂承接封裝業務，測試則由客戶自行進行（in-house testing）。

華泰方面，旗下半導體封測事業以NAND Flash為主，約占營收比重53％，另一半為成品事業部，涵蓋伺服器、固態硬碟（SSD）及工業用產品EMS代工。法人推估，受惠出貨回升及產品組合調整效益，華泰後市展望正向。

業界分析，記憶體價格持續上行，推升後段封測景氣全面轉強，力成、南茂、華泰以及華東等國內記憶體封測廠都獲主要客戶追加訂單。

在市場機制推動之下，記憶體封測廠開始對不同客戶展開漲價措施，漲幅依不同產品線與客戶，從高個位數百分比到二位數百分比不等，相關漲價效益將陸續發酵。

快閃記憶體 封測 南茂

延伸閱讀

記憶體漲勢可望延續？ 野村投信這樣說...

AI應用帶動 台勝科盤中衝上漲停

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

輝達傳不再提供VRAM效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

相關新聞

亞馬遜結盟Google 共同開發多雲端網路服務 台廠歡呼

亞馬遜AWS宣布攜手Google Cloud，打破原先在雲端市場競爭關係，共同開發多雲端（multicloud）網路服務...

亞馬遜 與Google攜手雲端直連 跨雲架構成為新趨勢

亞馬遜AWS與Google攜手推動雲端直連業務，不僅是雙方網路骨幹的互聯，也是雲端服務板塊的里程碑，代表雲端市場從巨頭各...

Google加速算力建置 光通訊族群一起沾光

Google傳正加速AI算力建置，不僅帶旺相關伺服器代工協力廠，也讓光通訊需求跟著強強滾。供應鏈指出，Google光通訊...

郭台銘長女旗下兩公司 出清鴻海持股5,180張

根據證交所上市公司持股轉讓日報表，鴻海昨（1）日公告，創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維公司與承...

NAND需求猛 最高漲價六成 預期漲勢延續 群聯、威剛等受惠

記憶體市況持續火熱，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（1）日公布最新儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報...

台達電100%合併晶睿 交易金額37億 溢價17% 整合資源提升競爭力

台達電昨（1）日晚間和子公司晶睿召開重大訊息說明會，宣布台達電以每股100元現金為對價之股份轉換方式，取得晶睿全數股權，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。