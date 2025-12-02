台達電100%合併晶睿 交易金額37億 溢價17% 整合資源提升競爭力

台達電（2308）昨（1）日晚間和子公司晶睿召開重大訊息說明會，宣布台達電以每股100元現金為對價之股份轉換方式，取得晶睿全數股權，晶睿將成為台達集團全資子公司並下市，估計總交易金額約37.33億元，有助兩家公司後續深化合作，整合資源，進一步提升營運綜效及競爭力。

台達電表示，此次股份轉換對價為每股現金100元，溢價率約為16.8%（以晶睿通訊董事會決議之前五個營業日平均收盤價計算），交易總金額約37.33億元。若以晶睿昨天收盤價85.1元計算，溢價17.5%。目前台達電持有晶睿股權56.88%。

台達電於2017年併購晶睿，取得55%股權，納為旗下子公司，此次將把其餘流通在外43.12%全數收購。台達電強調，該案完成取決於合約約定先決條件是否成就。

雙方暫定2026年3月27日為股份轉換基準日，若因實際情況有調整股份轉換基準日必要，得由雙方董事會授權代表另行協商變更。

晶睿預計2026年1月16日召開股東臨時會，討論股份轉換案及相關議案。股份轉換完成後，晶睿將成為台達電100%持股子公司，並於股份轉換基準日終止上市及停止公開發行。

台達電董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇是台達電長期看好的趨勢。晶睿加入台達電以來，成為集團在樓宇自動化的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達電樓宇自動化事業群與晶睿更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。

晶睿董事長羅永堅表示，晶睿持續投入研發，引領安防產業的創新布局。加入台達電之後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。此次股份轉換完成後，晶睿將成為台達電全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。

不過，台達電今年營運除了AI業務表現一飛沖天外，其他業務表現疲弱，鄭平在日前台達電法說會上談及樓宇自動化（BA）業務展望時，坦言因匯率、關稅等衝擊，表現不好，由於整體大環境不佳，監視器業務並非極其重要的投資，市況不佳時，相關投資就會減少。

受到美國關稅等因素干擾，晶睿通訊今年營運陷入谷底，晶睿今年第3季稅後淨損5,086萬元，每股淨損0.59元，累計今年前三季稅後淨損6,594萬元，每股淨損0.76元，連續虧損兩季。