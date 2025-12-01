輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達為擴大運算優勢，將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權。圖／輝達提供
輝達為擴大運算優勢，將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權。圖／輝達提供

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司今天宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹底改變各行業的設計和工程。雙方將展開多年的合作，涵蓋 NVIDIA CUDA加速運算、代理型與物理AI，以及 Omniverse數位孿生等領域，實現傳統 CPU 運算無法達成的模擬速度與規模，開拓工程領域的全新市場機會。

這也是輝達繼投資OPEN AI 1000億美元，以及斥資50億美元入股英特爾，取得近4%股權後，為加速AI運算優勢，再次展開收購新思股權的行動。

雙方聲明稿表示，從半導體產業到航空航太、汽車、工業等各個領域，研發團隊都面臨嚴峻的工程挑戰，包括日益複雜的工作流程、不斷攀升的開發成本以及上市時間的壓力。此次擴展的合作關係將整合輝達在人工智慧和加速運算方面的優勢，以及新思市場領先的工程解決方案，從而幫助研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、模擬和驗證智慧產品。輝達還以每股414.79美元的價格，投資20億美元購買新思的普通股。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示：「CUDA GPU加速運算正在革新設計——它能夠以前所未有的速度和規模進行模擬，從原子到晶體管，從晶片到完整系統，在電腦內部創建功能齊全的數位孿生模型，」。他說， 輝達與新思的合作，充分利用了NVIDIA加速計算和人工智慧的強大功能，重新構想工程和設計——賦能工程師，讓他們能夠創造出塑造未來的非凡產品。”

新思總裁兼執行長 Sassine Ghazi 表示，開發下一代智慧系統的複雜性和成本要求工程解決方案能夠更深入地融合電子學和物理學，並藉助人工智慧和運算能力加速這一進程。在提供人工智慧驅動的整體系統設計解決方案方面，沒有哪兩家公司比新思和輝達更具優勢」，「我們將攜手重塑工程設計，賦能全球創新者，幫助他們更有效率地實現創新。」

輝達和新思兩家執行長並將在台灣時間晚間11時舉行網路直播新聞發布會，說明這次雙方合作案。

輝達 設計 人工智慧

