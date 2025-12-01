快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

台達電砸37億元取得晶睿100%股份 納為全資子公司

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電。 聯合報系資料照
台達電。 聯合報系資料照

台達電（2308）與晶睿（3454）於1日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達取得晶睿100%股份。

台達電表示，此次股份轉換對價為每股現金100元，溢價率約16.8%（註：以晶睿董事會決議之前五個營業日平均收盤價計算），交易總金額約37.33億元。晶睿預計2026年1月16日召開股東臨時會討論本次股份轉換案及相關議案，暫定2026年3月27日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，晶睿將成為台達100%持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及停止公開發行。

台達董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇是台達長期看好的趨勢。晶睿加入台達以來，憑藉卓越的安防技術實力，成為台達在樓宇自動化的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。

晶睿董事長羅永堅表示，晶睿持續投入研發，引領安防產業的創新布局。加入台達之後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。此次股份轉換完成後，晶睿將成為台達全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。

台達電表示，此案的完成取決於合約約定之先決條件是否成就。

台達電 晶睿 董事長

延伸閱讀

「台股三哥」台達電與旗下晶睿 晚間8點半召開重訊記者會

大摩：台達電11月營收預估年增49% 明年資料中心占比將增至逾50%

外資賣超243億元、0050遭賣超逾5.5萬張 但竟大買這檔金融股逾3萬張

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

相關新聞

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 和矽智財（IP）龍頭新思科技（Synopsys）公司今天宣布擴大策略合作夥伴關係，以徹...

郭台銘長女郭曉玲旗下投資公司出清鴻海持股5,180張 套現逾11億元

根據證交所上市公司持股轉讓日報表，鴻海（2317）1日公告，由大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維、承鋒投...

台達電砸37億元取得晶睿100%股份 納為全資子公司

台達電（2308）與晶睿（3454）於1日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達取得晶睿100%股份。

台積電來不了！中科二林園區每日限水2萬噸 近半廠區閒置租出率僅56%

隨著高科技產業蓬勃發展，科學園區用地搶破頭，但目前國內面積最大的高科技生產用地中科二林園區，由於每天總供水量只有2萬噸的...

臻鼎與尖點簽署戰略合作協議 共創高階PCB鑽孔技術新格局

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技集團（4958）與精密鑽針及鑽孔解決方案領導廠商尖點科技於深圳鵬鼎時代大廈正式簽署戰略合作...

旺宏董事長吳敏求奪第19屆潘文淵獎 創新經營與人才培育獲肯定

潘文淵文教基金會今天宣布，第19屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。