台達電砸37億元取得晶睿100%股份 納為全資子公司

台達電（2308）與晶睿（3454）於1日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達取得晶睿100%股份。

台達電表示，此次股份轉換對價為每股現金100元，溢價率約16.8%（註：以晶睿董事會決議之前五個營業日平均收盤價計算），交易總金額約37.33億元。晶睿預計2026年1月16日召開股東臨時會討論本次股份轉換案及相關議案，暫定2026年3月27日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，晶睿將成為台達100%持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及停止公開發行。

台達董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇是台達長期看好的趨勢。晶睿加入台達以來，憑藉卓越的安防技術實力，成為台達在樓宇自動化的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。

晶睿董事長羅永堅表示，晶睿持續投入研發，引領安防產業的創新布局。加入台達之後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。此次股份轉換完成後，晶睿將成為台達全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。

台達電表示，此案的完成取決於合約約定之先決條件是否成就。