快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

郭台銘長女郭曉玲旗下投資公司出清鴻海持股5,180張 套現逾11億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
鴻海集團創辦人郭台銘。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

根據證交所上市公司持股轉讓日報表，鴻海（2317）1日公告，由大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維、承鋒投資，提出申報轉讓持股，兩家公司將以一般交易形式，出脫持有5,180張鴻海股票，以鴻海1日收盤價222元估計，可套現約11.49億元。

鴻海大股東鋐維股份有限公司1日申報透過一般交易出清所持有的2,771張鴻海股票，以1日收盤價222元計算，套現約6.15億元。另一大股東承鋒投資股份有限公司，也藉由一般交易出清持有的2,409張鴻海股票，套現約5.34億元。

根據公開資料顯示，鋐維股份有限公司、承鋒投資股份有限公司，皆設址在新北市新店區北新路3段207號，代表人均為鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲。根據證交所資料，兩筆交易的有效轉讓期間皆為12月4日至明年的1月3日。

鴻海 股東

延伸閱讀

台股早盤跌近百點 台積電、鴻海疲軟

鴻海奪Google伺服器大單 供貨TPU運算托盤…搶占ASIC商機

ASIC伺服器崛起 鴻海好威通吃雲端服務供應商大單

藍委提修總統副總統選罷法付委 拚周典論涉收購連署案解套

相關新聞

郭台銘長女郭曉玲旗下投資公司出清鴻海持股5,180張 套現逾11億元

根據證交所上市公司持股轉讓日報表，鴻海（2317）1日公告，由大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維、承鋒投...

台達電砸37億元取得晶睿100%股份 納為全資子公司

台達電（2308）與晶睿（3454）於1日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達取得晶睿100%股份。

台積電來不了！中科二林園區每日限水2萬噸 近半廠區閒置租出率僅56%

隨著高科技產業蓬勃發展，科學園區用地搶破頭，但目前國內面積最大的高科技生產用地中科二林園區，由於每天總供水量只有2萬噸的...

臻鼎與尖點簽署戰略合作協議 共創高階PCB鑽孔技術新格局

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技集團（4958）與精密鑽針及鑽孔解決方案領導廠商尖點科技於深圳鵬鼎時代大廈正式簽署戰略合作...

旺宏董事長吳敏求奪第19屆潘文淵獎 創新經營與人才培育獲肯定

潘文淵文教基金會今天宣布，第19屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的...

記憶體價格漲太兇 日媒曝華碩等台灣主機板大廠銷量腰斬

記憶體價格近來飆漲，據傳已導致華碩等台灣主機板大廠銷量最多下滑五成，迫使這些業者下修銷售目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。