郭台銘長女郭曉玲旗下投資公司出清鴻海持股5,180張 套現逾11億元
根據證交所上市公司持股轉讓日報表，鴻海（2317）1日公告，由大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維、承鋒投資，提出申報轉讓持股，兩家公司將以一般交易形式，出脫持有5,180張鴻海股票，以鴻海1日收盤價222元估計，可套現約11.49億元。
鴻海大股東鋐維股份有限公司1日申報透過一般交易出清所持有的2,771張鴻海股票，以1日收盤價222元計算，套現約6.15億元。另一大股東承鋒投資股份有限公司，也藉由一般交易出清持有的2,409張鴻海股票，套現約5.34億元。
根據公開資料顯示，鋐維股份有限公司、承鋒投資股份有限公司，皆設址在新北市新店區北新路3段207號，代表人均為鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲。根據證交所資料，兩筆交易的有效轉讓期間皆為12月4日至明年的1月3日。
