快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

瞄準1.45兆美元商機 瀚仕集團打造功能醫學檢測平台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
瀚仕健康集團今天舉行大直新總部開幕酒會，啟動亞洲功能醫學旗艦新紀元。圖／瀚仕健康集團提供
瀚仕健康集團今天舉行大直新總部開幕酒會，啟動亞洲功能醫學旗艦新紀元。圖／瀚仕健康集團提供

2029年全球市場規模上看1.45兆美元精準健康與功能醫學龐大商機，瀚仕健康集團(REDOX Health Group)今日宣布正式喬遷至台北大直，成立全新集團總部，打造「亞洲功能醫學旗艦基地」，新據點整合檢測服務、臨床顧問服務與教育培訓，提供合作診所與醫療院所完整的功能醫學導入方案，協助相關單位布局精準健康領域。

根據全球健康研究院、麥肯錫顧問公司等多家國際研究機構推估，全球長壽及精準健康產業將持續成長，預計於2029年將達到1.45兆美元市場規模。其中功能營養、心理健康、女性健康、居家健康照護、生物監測等領域將成為重要消費趨勢，帶動健康科技生態系全面升溫。

新總部的成立象徵集團在組織整合與產業佈局上的重要里程碑。瀚仕健康集團執行長歐瀚文表示：「面對精準健康市場快速發展，瀚仕將持續強化檢測技術、臨床教育與顧問服務，協助合作單位更有效地導入整合功能醫學模式，並提升健康照護流程的標準化，建立更具延展性的健康服務模式。」

瀚仕健康集團創辦人歐忠儒指出：「隨著個人化健康管理需求提升，許多醫療院所開始規劃導入更整合的健康照護服務」。「特色專科 × 功能醫學」的服務模式也逐漸受到重視，包括婦科、家醫科、內分泌科、心理健康相關科別、睡眠中心、體重管理以及長照機構等，皆展現出導入評估與合作規劃的需求。

瀚仕健康集團台灣總部以「檢測 × 顧問 × 培訓 × 臨床」四大服務模式為核心，從預測到介入、從生活到醫療，建立完整的健康照護生態圈。歐瀚文指出，新總部將成為亞洲唯一的「一站式整合功能醫學基地」，讓檢測端、臨床端、教育訓練與營養方案能在同一平台上協作，創造跨專科整合的最高效運作模型。

歐瀚文表示，未來瀚仕健康集團將持續以功能醫學為核心，深化兩大方向：一是導入AI判讀系統，幫助提升臨床醫師判讀效率，使照護決策更精準。

二是持續推動跨專科特色門診的發展，並與醫院端合作導入整合式檢測與營養照護模式。同時也將布局結合預防醫學、生活調養與長照需求的健康養生村與長期照護場域，完整串連從健康維持、疾病預防到高齡照護的全生命周期健康管理體系，朝可複製、可國際推廣的整合醫療生態系邁進。

總部 教育

延伸閱讀

大棟派出所「貓滅蛇」惹議 野保團體：防蛇不是將非原生寵物放到野外

減壓無負擔，新北市衛生局心衛中心推減壓處方!

海保署啟動藍碳復育行動聯盟 盼奠定未來推動基礎

照顧補充員介入照護 雲林9旬臥床阿嬤在家照顧7天就能下床、進食

相關新聞

台積電來不了！中科二林園區每日限水2萬噸 近半廠區閒置租出率僅56%

隨著高科技產業蓬勃發展，科學園區用地搶破頭，但目前國內面積最大的高科技生產用地中科二林園區，由於每天總供水量只有2萬噸的...

旺宏董事長吳敏求奪第19屆潘文淵獎 創新經營與人才培育獲肯定

潘文淵文教基金會今天宣布，第19屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的...

記憶體價格漲太兇 日媒曝華碩等台灣主機板大廠銷量腰斬

記憶體價格近來飆漲，據傳已導致華碩等台灣主機板大廠銷量最多下滑五成，迫使這些業者下修銷售目標。

旺宏董事長吳敏求 榮獲第十九屆潘文淵獎

潘文淵文教基金會今(1)日宣布，第十九屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求董事長在企業管理、創新經營的成就及...

化解材料「武器化」 默克準CEO：在地供應有助強化韌性

面對材料被「武器化」、供應鏈地緣政治風險升高、稀土成為敏感戰略物資等議題， 默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱...

默克高雄半導體科技旗艦園區落成 強化台灣半導體先進製造、AI生態系

半導材料大廠默克集團位於南部科學園區高雄園區的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一階段廠區今（1）日正式落成。該園區為默克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。