旺宏董事長吳敏求奪第19屆潘文淵獎 創新經營與人才培育獲肯定

潘文淵文教基金會今天宣布，第19屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的努力。吳敏求帶領旺宏電子打造自有品牌產品及技術的記憶體廠商，具備完整IC設計與製造能量，同時長期投入公益與人才培育，堪稱產業典範。

吳敏求於會中表示，36年前他從美國矽谷號召40多位資深工程師返台創立旺宏電子，當初創立的時候想做SOC，因此，把半導體不同領域的人才帶回台灣，也帶回美國最新的技術，現在台灣很多邏輯公司的資深高階主管多是來自旺宏。

吳敏求堅持自主技術，面對日本半導體強勢競爭時，首度把統計方法導入晶圓製造，開發 sNOVA 系統，讓工廠全面電腦化。這項創新不僅帶動台灣邁向智慧製造，也顯著提升製程與產品品質，成為台灣能穩居全球電子產業樞紐的重要基礎。

他積極推動台灣第三類股上市，成功吸引海外資金投入高科技產業，帶動整體蓬勃發展。從打造幸福企業、培育科技人才到提升國際競爭力，他期望為社會盡一份力，也感謝潘文淵文教基金會的肯定，強調這是旺宏團隊與所有夥伴共同的成果。

史欽泰致詞表示，潘文淵文教基金會於1996年由工研院、美洲技術顧問團（TAC）、台積電、聯電、華邦電子及多位產業前輩共同創立，起源於紀念潘文淵博士50年前提出的積體電路發展計畫，該計畫奠定台灣半導體產業的起步，進而孕育聯電、台積電與世界先進等企業，帶動電子工業快速成長。基金會以表揚在科技產業拓展或發展上具卓越貢獻的領導者為宗旨。

遴選委員會召集人曾繁城表示，今年獲獎者為旺宏電子創辦人吳敏求。旺宏是台灣最早同時打造自有品牌「產品」與「技術」的記憶體企業，具備從 IC 設計、晶圓製造到封裝測試與全球行銷的完整能力，讓台灣高科技突破長期以代工為主的產業模式。吳敏求不僅深刻影響高科技產業發展，也長年投入人才培育與公益，被視為業界典範。