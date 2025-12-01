搶AI時代全球競爭高地 IMA協會呼籲組建「Open Source Team Taiwan」

全球AI技術迅速演進、模型競爭日趨激烈，開源（Open Source）成為各國提升軟體國力與強化數位韌性的核心戰略。美國、歐洲與中國大陸等主要經濟體皆透過開源加速軟體研發、吸引人才並促進產業創新。面對這場全球賽局，IMA協會（資訊經理人協會）呼籲，台灣要掌握這一波AI時代軟體的百倍成長機遇，必須從長期以來的「開源使用者」轉型為「全球貢獻者」，凝聚政府、產業與人才，共同組建「Open Source Team Taiwan」。

IMA協會理事長蔡祈岩表示，台灣擁有活躍且強大的開源社群，從早期受中研院支持的自由軟體鑄造場，到開放文化基金會、Apache Local Community Taipei，以及各項蓬勃發展的年會，如COSCUP、SITCON等團隊與前輩，多年來在推廣開放文化、技術交流、授權法制與社群培力上奠定了深厚基礎。

但企業端長期缺乏制度化參與，使整體生態在人才循環、技術累積與國際連結上仍呈現不平衡。IMA協會觀察，台灣資訊服務業以客製化、專案導向為主的商業模式，使得企業缺乏制度化投入開源的誘因。因此，IMA的使命是補上「企業投入、開源商模建立」這兩塊產業缺口，尊重並建立在既有社群的基礎之上，透過產業力量，為社群引入企業資源，為企業引入開源方法與文化。

「台灣的開源社群已經非常強大，根基也非常扎實，但企業端的參與仍然不足。」蔡祈岩指出。

蔡祈岩認為，IMA的著力點在於是把企業帶進開源，把開源帶進企業，讓台灣在AI時代真正形成產業動能。他更強調，若沒有企業與產業的長期投入，再強大的社群力量仍難以形成國家級的技術能量，更遑論商業模式。

為了彌補台灣開源生態中企業參與的不足，IMA協會於2025年已啟動多項計畫，鎖定「人才」、「企業」與「政策」三個面向。

人才部分，積極尋找與支持優秀開源工程師。IMA協會表示，今年6月啟動第三屆IT Matters Awards徵件時，首度推出「開源社群貢獻獎」。首屆的參與者十分優異，實質展現了台灣社群的深厚實力。透過獎項的肯定，在讓投入開源的工程師被看見，並促使企業更重視與招募開源人才。

同時積極促進企業參與開源，破除常見迷思，IMA協會指出，預計投入更多資源讓企業認識開源、破除「開源等同免費或不安全」等常見迷思；並準備協助著手導入OSPO（Open Source Program Office，開源專案辦公室）的概念，同時研究適合台灣業者的開源商業模式，為未來大規模引導企業用開源創造產品力與國際連結奠定基礎。

更要積極匯集跨界專家智慧，凝聚產業共識。IMA協會表示，今年在政府支持下，邀集CIO、SI企業、開源工程師與開源智庫舉辦閉門專家會議。共同討論「台灣企業投入開源的障礙」及「政府與產業協力的路徑」，以凝聚跨界共識，作為協會未來向相關單位提出政策建議的堅實基礎。

IMA協會認為，台灣要提升AI時代的軟體國力，需同時強化政府、企業與社群三方的協力，建議政府推動跨部會的「開源國家戰略」，涵蓋開源治理、智財授權、政府採購、資料與模型開源及人才培育。企業方面則須逐步從「開源使用者」轉型為「開源貢獻者」，建立內部開源治理機制與制度化流程，以強化長期競爭力。

IMA協會強調，「Open Source Team Taiwan」的推動是一個長期且持續投入的過程。未來，協會將持續深化與國際開源基金會的對接，引導更多台灣企業的技術模組進入國際生態，目標是讓台灣不僅能利用開源，更能透過貢獻，提升在全球AI供應鏈中的技術發言權。

蔡祈岩指出，「開源不只是公益，更是戰略」。台灣的開源社群做得非常好，現在需要的是企業的投入與制度化的參與，進而創造台灣的開源商業模式。IMA在2026年將投入更多心力，持續以補位的精神，攜手政府、企業、開發者社群，共同打造一個具有國際影響力的開源時代，決定台灣在AI時代的國際地位。