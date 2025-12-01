電信龍頭擴大東南亞布局！中華電信前進馬來西亞設公司

中華電信（2412）近年強化全球布局，中華電信1日指出，為提供馬來西亞地區台商與當地企業更完整且即時的資通訊服務，基於旗下新加坡子公司深耕東協多年且具備法規與營運布局的區域優勢，由新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕東協市場已逾15年，始終秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的核心理念，國際布局足跡已橫跨美亞歐三大洲。此次在吉隆坡新據點的設立，象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的全面升級，也展現深耕東協市場的長期承諾。未來，中華電信將結合集團資源、在地專業團隊與策略合作夥伴，全力支援客戶在馬國的發展需求，自許成為台商及當地企業最有價值、最值得信賴的資通訊合作夥伴。

中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.）1日正式在吉隆坡舉行公司揭牌活動。中華電信國際分公司副總兼任中華電信新加坡子公司董事長江筆，代表中華電信集團前往吉隆坡，中華電信新加坡子公司總經理劉順德、我國駐馬來西亞代表處、吉隆坡台灣貿易中心、馬來西亞臺灣商會聯合總會等重要貴賓蒞臨，共同見證中華電信深耕東協市場的重要里程碑。

中華電信觀察，馬來西亞近年憑藉良好的投資環境、多語人才、成熟的製造供應鏈及區域樞紐地位，已成為台商前進東協的重要基地。馬國政府積極推動國家級半導體戰略與 NIMP 2030（New Industrial Master Plan）工業藍圖，帶動科技製造、半導體、電子組裝等產業蓬勃發展，尤其在檳城、吉隆坡、雪蘭莪與柔佛新山等地，吸引大量台灣企業設廠或拓展區域據點。

三年前，中華電信即著眼新加坡與馬來西亞的區域互補效應，在當地成立辦事處，就近服務台商企業。中華電信指出，自2025年以來，AI浪潮推動產業快速升級，看準馬國產業成長潛力與台商投資動能，中華電信新加坡公司將其在馬來西亞的辦事處升格為具營業資質的子公司，以擴大服務範疇與能量，為台商與跨國企業提供更即時、高效的資通訊整合服務。