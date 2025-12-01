台積電來不了！中科二林園區每日限水2萬噸 近半廠區閒置租出率僅56%

隨著高科技產業蓬勃發展，科學園區用地搶破頭，但目前國內面積最大的高科技生產用地中科二林園區，由於每天總供水量只有2萬噸的限制，影響用水需求高的高科技產業投資意願，從2018年啟動招商以來，第一期可租面積164公頃，至今才核准44家廠商共91公頃，比例才56%，不如預期。

中科二林園區總面積達631公頃，其中344公頃為產業用地，依據環評報告書，園區以引進低用水、低排放的產業為原則，聚焦精密機械、光電、積體電路、生技、綠色能源及電腦周邊等產業，目前有矽品精密、合晶科技、成運汽車等39家企業陸續進駐，投資金額為1162億元。

中科二林園區分期開發，第一期可租面積為164公頃，經7年來的招商，目前只有44家核准（含5家擴廠）、面積91公頃，比率是56%，不如預期。中科管理局說明指出，中科二林園區招商不佳，主要是當初環評承諾，對於園區內廠商排放水的要求高，要求全回收，或委託專業處理廢水，用水量每天總供水量限制為2萬噸，因此讓高耗水產業卻步，這也造成招商困難，會再與地方溝通、協商。

中科管理局副局長施文芳表示，中科二林園區招商不如預期，主要是地方民意及當地條件等因素，每月總供水量共限制2萬噸，因此排除引進晶片、面板及LED等三大用地積大、水電需求大的產業，依目前產業其實還夠用，但因引進的產業的廠地面積都較小，加上聯外交通不便，進度才未如預期，目前已鎖定商合中科二林園區的循環、綠能、資料中心等產業進駐，希望能有效改善。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，中科二林園區最大問題是選址錯誤，如果是北彰化還可以與台中串連，如今卻選擇在以農業為主的南彰化開發，招商不如預期是預料中的事；在供水問題方面，彰化欠缺水源，中科二林園區原規劃是每天供水20萬噸，但這已占了彰化縣一天的用水量，環團也擔心園區大量有毒廢水會排入沿海的潮間帶，危害生態，最後才限制每天供水兩萬噸。