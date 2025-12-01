快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

瑞祺法說會／第4季急單到 董座朱復銓：明年EPS表現將是亮眼的一年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
瑞祺電通董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影
瑞祺電通董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影

樺漢（6414）集團旗下工業網安廠瑞祺電通（6416）1日舉行法說會，展望後市，瑞祺電預計本季在急單挹注下，第4季業績有機會將攀上全年單季高點，展望2026年，瑞祺電董事長朱復銓指出，預計瑞祺電四大業務皆會成長，帶動整體營收、每股純益雙位數成長，且毛利率、淨利率也會同步走高，朱復銓預告，「2026年瑞祺電EPS表現會是亮眼的一年！」

瑞祺電今年受到受到匯率不穩、美國關稅及記憶體缺貨漲價等影響，累計今年前三季稅後純益為2.13億元，年減14.58%，每股純益為2.91元。

瑞祺電今年下半年BB Ratio為1.18。瑞祺電預計，第4季因有大客戶急單等著出貨，因此本季有機會是2025全年單季營運高峰，尤其是12月表現更佳。

從瑞祺電主要產品今年前三季表現來看，網路安全業務營收年增15%，軟體定義廣域網則下降61%，整合式通訊系統及其他業務皆小幅年減1%。

瑞祺電總經理洪德富指出，雖然軟體定義廣域網今年前三季表現不佳，但今年第3季公司產品已通過大客戶認證，本季已備1萬台產品準備隨時出貨，有機會帶動本季業績，相關動能並將延續到2026年。

以瑞祺電銷售區域表現來看，今年前三季中東及亞太市場營收比重為62%，業績年增16%，是今年主要成長動能；美洲占比為25%，在關稅影響下，業績小幅下滑5%，至於歐洲11%，業績年減23%；中國大陸2%，業績年減60%。

洪德富分析，歐洲業績下滑主要還是受到經濟動盪影響，瑞祺電會透過新商業模式及併購策略並行，提振當地營運，而明年美洲基本上是公司所有區域中成長最強的市場。

展望2026年，朱復銓表示，瑞祺電包含網路安全、軟體定義廣域網、整合式通訊系統及通用人工智慧系統皆會成長，在四大業務皆看增下，營收、淨利與每股純益目標雙位數成長，而毛利率、營益率將維持穩定成長。

在成長動能方面，瑞祺電看好除了高階資安機種專案外，包含邊緣AI、新商模業務推廣皆是2026年成長動能。

另，瑞祺電為發展軟+硬新商業模式，準備透過投資併購或結盟實現目標，目前瑞祺電在歐洲鎖定資安銷售／通路／整合服務商，在日本則聚焦資安軟體銷售／通路商，亞太區則為資安軟體商，公司期盼在2026年第1季度完成此事。

軟體 營收

延伸閱讀

環宇10月EPS 0.28元 出貨看增

2025創新論壇／數聯資安總經理李明憲 部署哨兵防堵駭客

創意10月 EPS 1.45元 環科0.27元

台光電、欣興 押長天期

相關新聞

台股12月首日下跌！多頭續點火 AES-KY 領軍這幾檔 BBU 上漲

台股1日開高走低，盤中翻黑，多頭點火AES-KY，領軍多檔BBU族群逆勢上漲，成為盤面上的亮點，AES-KY（6781）...

電力供應不斷電！2檔電源股發威 這一檔 EPS 上看50元、股價創波段高

隨資料中心用電、功率不斷上升，電源供應業者受惠電源架構將在未來幾年出現升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代...

凱美AI接單強強滾 明年有望全面成長

國巨集團旗下凱美（2375）跟著母公司國巨一同大咬AI商機，旗下三大產品線均有AI客戶導入，在AI伺服器與電源相關訂單同...

輝達傳不再提供VRAM效應 技嘉、微星顯卡出貨有壓

外媒報導，由於視訊隨機存取記憶體（VRAM）嚴重短缺，輝達傳已停止向板卡廠合作夥伴（AIC）供應 GDDR6 / GDD...

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

受惠於AI伺服器與一般型伺服器的強勁需求帶動，全球記憶體產業正迎來一波罕見的「長多循環」。法人預期，DRAM與NAND ...

十銓獲利帶勁 總座認為2026年記憶體缺貨難緩解

記憶體缺貨議題延燒，品牌暨模組廠十銓（4967）昨（28）日召開線上法說會，總座陳慶文表示，受惠記憶體因雲端服務供應商（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。