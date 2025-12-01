貿聯強化光學互連能力 收購陸廠新富生光電

貿聯-KY（3665）1日宣布已簽署最終協議，將收購位於大陸深圳的光通訊產品供應商新富生光電。交割完成後，新富生將併入貿聯集團的高效運算事業群。

新富生成立於深圳，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、光纖尾纖、多芯光纖以及 MTP/MPO 高密度連接器等。該公司現有一處租賃生產基地，截至 2025 年 6 月 30 日共有約 305 名員工。

此次收購是貿聯在高速光學互連領域的重要布局，將強化其先進研發與大規模量產能力，以支援新世代共同封裝光學（Co-Packaged Optics）、AI 資料中心及高效能運算等應用的發展。

透過整合新富生，首先，貿聯將能強化矽光子與共同封裝光學能力： 本次收購將顯著提升貿聯在矽光子與共同封裝光學等快速成長領域的技術實力，這些技術對於未來高速資料傳輸與 AI 資料中心解決方案極為重要。

二，深化光學技術專業：新富生擁有經驗豐富的研發與製造團隊，具備光纖元件開發與系統設計、製程與測試的深厚專業，可協助貿聯加速內部研發與產品創新。

三，建立光纖組裝量產能力：新富生先進且自動化程度高的生產線將成為貿聯關鍵的光纖組裝基地，支援高品質、高效率的大規模生產。

四，拓展策略性客戶基礎：新富生與多家全球光通訊領導廠商保持良好合作關係，將有助於貿聯擴展客戶版圖，並強化其在資料中心互連領域的市場地位。

五，豐富產品線與整合能力：結合新富生的光纖產品與貿聯既有的高速銅線與混合互連技術，將形成完整的一站式高速互連解決方案，滿足全球 AI 基礎架構客戶的多元需求。

新富生的加入代表貿聯在光學互連發展藍圖上的重要進展。結合貿聯的全球布局與新富生的專業技術，雙方將加速創新腳步，為全球 AI 與資料中心客戶提供整合性的互連解決方案。

此交易預計於 2026 年第1季完成，並將以現金支付，交割仍需符合一般慣例之成交條件。更多細節將於交易完成後另行公告。