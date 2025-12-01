旺宏電子董事長吳敏求榮獲第十九屆潘文淵獎 對國家科技發展貢獻卓著

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
旺宏電子董事長吳敏求榮獲第十九屆潘文淵獎。公司／提供
旺宏電子董事長吳敏求榮獲第十九屆潘文淵獎。公司／提供

潘文淵文教基金會1日宣布，第十九屆潘文淵獎由旺宏電子（2337）董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求董事長在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的努力。他所帶領的旺宏電子是台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，也是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，同時吳敏求董事長還積極投入公益事業，為社會帶來正面的力量，對人才培育與社會回饋均有長期投入，推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。

潘文淵文教基金會於新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，潘文淵獎旨在表揚長期對台灣科技產業發展開拓卓越貢獻的終身成就獎，頒獎典禮由潘文淵文教基金會董事長史欽泰主持，前行政院院長，現任中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎。

吳敏求於會中表示，36年前他從美國矽谷號召40多位資深工程師返台創立旺宏電子，一切白手起家，當初創立的時候想做SOC，因此，把半導體不同領域的人才帶回台灣，也帶回美國最新的技術，所以現在台灣很多邏輯公司的資深高階主管多是來自旺宏。

吳敏求堅持發展自主技術，面對當時日本半導體產業的嚴峻挑戰，首創將統計學結合半導體產業，開發出sNOVA系統，成為全球第一家採用全面電腦化生產的晶圓廠，這項突破不僅推動台灣半導體產業走向智慧製造，也大幅提升半導體製造及產品的品質，成為鞏固現今台灣作為全球電子產業重要樞紐地位的重要關鍵。

他更積極推動臺灣第三類股上市，成功吸引大量海外資金投注國內高科技產業，促進台灣高科技產業的蓬勃發展，從營造幸福企業環境、為台灣培育科技人才，到提升台灣國際競爭力，希望能對台灣社會作出貢獻，感謝潘文淵文教基金會頒予他獎項肯定，這是旺宏團隊共同努力的成果，謝謝所有同行的伙伴。

遴選委員會召集人曾繁城說明，今年是由旺宏電子創辦人吳敏求董事長獲獎，旺宏為台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，此創新經營模式，讓台灣高科技產業得以走出以代工為主的傳統營運型態。吳董事長對產業有深遠影響，且對人才培育與社會回饋的長期投入，為科技發展貢獻卓著，堪稱產業界典範。

董事長 旺宏 吳敏求

