高雄半導體科技旗艦園區啟用 台灣默克集團董座：落實在地化製造策略

全球半導體材料大廠默克，位於南科高雄園區的「高雄半導體科技旗艦園區」第一階段廠區1日正式啟用。台灣默克集團董事長李俊隆表示，透過默克高雄半導體材料園區的落成，我們期待與台灣半導體產業持續攜手共進，為全球AI布局注入更強大的創新能量。

該園區為默克全球首座大型半導體材料科技園區，過去五年總投入5億歐元（約170億台幣）打造，涵蓋AI應用所需之關鍵材料技術，包括薄膜科技、特用氣體及配方材料等。

默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼博士（Kai Beckmann）表示，「我們的策略是貼近客戶並助力他們的技術藍圖發展。這項投資將進一步鞏固我們在全球具策略地位的半導體生態系中的地位與影響力。位於台灣的全新半導體科技園區將支持默克電子科技事業的長期成長目標，並強化我們的研發與製造能力」。

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示，默克在台灣深耕超過35年，我們深感榮幸能與客戶及合作夥伴緊密協作，共同推動眾多科技新突破。隨著晶片技術持續朝向微型化、3D結構立體化及異質整合等趨勢發展，在地化的半導體材料解決方案將幫助我們與客戶更緊密地合作，有效地加速下一代晶片技術的創新，並滿足日益增長的AI晶片需求。透過默克高雄半導體材料園區的落成，我們期待與台灣半導體產業持續攜手共進，為全球AI布局注入更強大的創新能量。

默克並補充指出，園區的建置主要因應全球先進材料需求的快速攀升，並強化供應鏈在地化、可控性與韌性的迫切需求。透過導入智慧製造與數位營運，默克將以更高效率且永續的方式推動材料創新，並進一步在台灣半導體生態系中扮演關鍵角色，強化台灣在全球半導體供應鏈中的策略地位。

而近年全球半導體對先進製程材料的需求快速飆升，國際供應鏈更頻繁面臨產能緊縮與跨國運輸的不確定性。為因應此挑戰，默克在高雄半導體科技旗艦園區導入多條關鍵的先進產線，將過去仰賴進口的薄膜材料、特用氣體與配方材料以在地製造方式供應。

這些材料將廣泛應用於沉積、蝕刻、清洗等製程，使客戶能更快速取得穩定產量與高品質材料，幫助提升台灣半導體供應鏈的韌性與靈活度，並支援台灣半導體在全球市場中的穩定供應地位，也為高雄創造超過150個高科技就業機會，帶動在地人才培育與產業發展。

此外，透過與距離僅300公尺的默克高雄一廠協同運作，兩座園區合併將提供更完備的薄膜科技產品線，搭配既有的半導體材料供應設備生產線，能從研發到量產的材料開發與設備供應，助力客戶推動先進邏輯、記憶體晶片與新世代技術發展。

新園區總面積達15萬平方公尺，將分階段擴建與投產，以靈活應對技術節點升級需求，同時推動永續製造。默克不僅提升在台製造能力、擴展先進材料與技術布局，也加速全球創新，滿足日益增長的需求及嚴格品質標準提供支持，以實際行動促進台灣半導體產業的技術升級與提升全球競爭力。

另外，默克持續以前瞻科技推動永續經營，將高雄半導體科技旗艦園區打造為具備預測能力的工業4.0智慧工廠。園區全面導入數位化與智慧製造技術，並在部分產線採用數位孿生（Digital Twin）技術，可在投產前精準模擬與驗證製程，與客戶及供應商協作材料研發，提升製程精準度、安全性與效率。結合即時數據監測與跨系統整合，園區能進行預測性維護與製程最佳化，象徵默克在半導體材料製造邁向數位轉型的重要里程碑，進而提升默克全球供應鏈的韌性與效能。