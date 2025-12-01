快訊

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

記憶體價格漲太兇 日媒曝華碩等台灣主機板大廠銷量腰斬

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
日本媒體報導，記憶體價格飆漲已衝擊華碩等台灣主機板大廠銷量。路透
日本媒體報導，記憶體價格飆漲已衝擊華碩等台灣主機板大廠銷量。路透

記憶體價格近來飆漲，據傳已導致華碩等台灣主機板大廠銷量最多下滑五成，迫使這些業者下修銷售目標。

日本個人電腦（PC）零件資訊網站GAZ:Log報導，受供給短缺影響，DDR5記憶體價格短短數月翻漲一至兩倍。DDR5記憶體是組裝新電腦不可或缺的零件，這類基本零件價格大漲已導致主機板銷量驟降。

根據博板堂取得的資訊，華碩、微星和技嘉等台灣大型主機板製造商各地區代理商，回報的主機板銷量比去年同期下滑四至五成。這些業者已決定調降2025年11月和12月銷售目標，並計劃大幅調整未來銷售策略。

DDR5記憶體價格上漲預料也會影響中央處理器（CPU）銷售，目前CPU銷量也可能遠低於去年同期水準。目前還不清楚這種情況會持續多久，許多業者最近已開始把DDR5 RAM套件與主機板搭售，但這種銷售模式無益於已有主機板的用戶。

主機 日本

延伸閱讀

曾在40年前辦大規模電腦擇友！華碩副總裁王士傑 獲大同傑出校友

日補充預算新高 防衛費達GDP2％ 日媒憂改變和平國家地位

記憶體漲勢可望延續？ 野村投信這樣說...

AI應用帶動 台勝科盤中衝上漲停

相關新聞

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天...

記憶體價格漲太兇 日媒曝華碩等台灣主機板大廠銷量腰斬

記憶體價格近來飆漲，據傳已導致華碩等台灣主機板大廠銷量最多下滑五成，迫使這些業者下修銷售目標。

旺宏董事長吳敏求 榮獲第十九屆潘文淵獎

潘文淵文教基金會今(1)日宣布，第十九屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求董事長在企業管理、創新經營的成就及...

化解材料「武器化」 默克準CEO：在地供應有助強化韌性

面對材料被「武器化」、供應鏈地緣政治風險升高、稀土成為敏感戰略物資等議題， 默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱...

默克高雄半導體科技旗艦園區落成 強化台灣半導體先進製造、AI生態系

半導材料大廠默克集團位於南部科學園區高雄園區的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一階段廠區今（1）日正式落成。該園區為默克...

第19屆潘文淵獎頒獎典禮 旺宏電子董事長吳敏求獲獎

潘文淵文教基金會今天新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，宣布本屆得主為旺宏電子董事長吳敏求。基金會表示頒發此獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。