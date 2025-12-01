快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

vivo參與「智在家鄉」競賽 鼓勵科技創新

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

vivo秉持「以科技貼近人心」的品牌精神，持續投入移動終端技術與影像創新的研發，並致力推廣能真正改善生活的科技應用。為促進科技與社會發展的良性循環，vivo響應聯發科技（2454），參與其所舉辦的「智在家鄉」數位社會創新競賽，倡議「運用數位科技解決社會問題，為家鄉做一件事」。鼓勵社會大眾以科技回應社會需求，打造更具影響力的創新解方。

隨著AI、MR與影像技術快速進化，vivo正推動影像體驗從「好畫質」邁向「高互動、沉浸式」的新世代，加上多年來，vivo與聯發科技在行動影像、AI與終端應用領域深度合作，奠定了雙方共同推動科技向善的堅實基礎，因此，今年雙方決定更進一步，將技術優勢延伸至社會創新領域，共同加速優質解方落地。

今年邁入第八屆的「智在家鄉」競賽升級推出「影響力加速計畫」，vivo亦積極響應，期望透過雙方資源的整合與加乘，有效提升入圍作品的能見度與應用潛能，放大永續與社會創新的實質效益。今年共有18組團隊脫穎而出，歷經兩個月專業輔導後，由評審團選出多項大獎，包含「影響力共創獎」、「潛力先鋒獎」等，其中榮獲【vivo智慧共創應用獎】的「BlueTrend」，打造以 AI 與數據驅動的永續潛水旅遊平台，以平台化策略整合技術與資源，有效解決產業痛點、提升運營效率，推動海洋永續旅遊的創新發展。團隊更運用 AI 圖像辨識技術，協助用戶辨識海洋生物，從正確知識建立情感連結，讓潛水不再只是旅遊體驗，而是開啟認識地方海洋生命的第一步。其致力以科技回應環境議題的精神，與 vivo「以創新改善生活」的品牌理念高度契合，堪稱以行動實踐社會創新的典範。

為鼓勵更多以科技回應社會需求的創新行動，vivo提供價值20萬元的多台vivo X300旗艦手機作為支持，期盼獲獎團隊能以vivo頂尖的蔡司影像與AI能力，捕捉更深刻的故事，開拓遠超所見的視野。vivo行銷總監劉宥樺表示：「科技應以人為本，成為改善生活的溫暖力量。我們期盼智慧型手機能成為人人可攜的創新工具，共同實現科技照亮美好未來的願景。特別對於 BlueTrend 來說，手機不僅能記錄旅遊影像，更能成為記錄海洋生態、傳遞海洋教育的強大工具。」

vivo也將持續透過跨域合作與科技投入，支持更多具社會價值的創新實踐，讓更多創意能量轉化為可見且具影響力的成果。

vivo 海洋教育 AI

延伸閱讀

影／高市長最新民調僅小輸賴瑞隆 柯志恩：與我們觀察趨勢相近

聯發科第8屆智在家鄉競賽 野球革命團隊獲百萬獎金

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

vivo子品牌「iQOO 15」首度登台！「6大電競亮點」樹立性能旗艦新標竿

相關新聞

十字輕軌計劃出爐！李同榮：AI宅將取代台積宅全台大爆發

台北市長蔣萬安近日表示，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天...

旺宏董事長吳敏求 榮獲第十九屆潘文淵獎

潘文淵文教基金會今(1)日宣布，第十九屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求董事長在企業管理、創新經營的成就及...

化解材料「武器化」 默克準CEO：在地供應有助強化韌性

面對材料被「武器化」、供應鏈地緣政治風險升高、稀土成為敏感戰略物資等議題， 默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱...

默克高雄半導體科技旗艦園區落成 強化台灣半導體先進製造、AI生態系

半導材料大廠默克集團位於南部科學園區高雄園區的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一階段廠區今（1）日正式落成。該園區為默克...

第19屆潘文淵獎頒獎典禮 旺宏電子董事長吳敏求獲獎

潘文淵文教基金會今天新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，宣布本屆得主為旺宏電子董事長吳敏求。基金會表示頒發此獎...

AI 硬體打底帶動需求回溫 吳敏求：記憶體需求與價格走勢是「正面的」

記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求1日獲頒潘文淵獎並於頒獎典禮前受訪，談及 AI 浪潮與記憶體市況時表示，這一兩年全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。