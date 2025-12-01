vivo參與「智在家鄉」競賽 鼓勵科技創新

vivo秉持「以科技貼近人心」的品牌精神，持續投入移動終端技術與影像創新的研發，並致力推廣能真正改善生活的科技應用。為促進科技與社會發展的良性循環，vivo響應聯發科技（2454），參與其所舉辦的「智在家鄉」數位社會創新競賽，倡議「運用數位科技解決社會問題，為家鄉做一件事」。鼓勵社會大眾以科技回應社會需求，打造更具影響力的創新解方。

隨著AI、MR與影像技術快速進化，vivo正推動影像體驗從「好畫質」邁向「高互動、沉浸式」的新世代，加上多年來，vivo與聯發科技在行動影像、AI與終端應用領域深度合作，奠定了雙方共同推動科技向善的堅實基礎，因此，今年雙方決定更進一步，將技術優勢延伸至社會創新領域，共同加速優質解方落地。

今年邁入第八屆的「智在家鄉」競賽升級推出「影響力加速計畫」，vivo亦積極響應，期望透過雙方資源的整合與加乘，有效提升入圍作品的能見度與應用潛能，放大永續與社會創新的實質效益。今年共有18組團隊脫穎而出，歷經兩個月專業輔導後，由評審團選出多項大獎，包含「影響力共創獎」、「潛力先鋒獎」等，其中榮獲【vivo智慧共創應用獎】的「BlueTrend」，打造以 AI 與數據驅動的永續潛水旅遊平台，以平台化策略整合技術與資源，有效解決產業痛點、提升運營效率，推動海洋永續旅遊的創新發展。團隊更運用 AI 圖像辨識技術，協助用戶辨識海洋生物，從正確知識建立情感連結，讓潛水不再只是旅遊體驗，而是開啟認識地方海洋生命的第一步。其致力以科技回應環境議題的精神，與 vivo「以創新改善生活」的品牌理念高度契合，堪稱以行動實踐社會創新的典範。

為鼓勵更多以科技回應社會需求的創新行動，vivo提供價值20萬元的多台vivo X300旗艦手機作為支持，期盼獲獎團隊能以vivo頂尖的蔡司影像與AI能力，捕捉更深刻的故事，開拓遠超所見的視野。vivo行銷總監劉宥樺表示：「科技應以人為本，成為改善生活的溫暖力量。我們期盼智慧型手機能成為人人可攜的創新工具，共同實現科技照亮美好未來的願景。特別對於 BlueTrend 來說，手機不僅能記錄旅遊影像，更能成為記錄海洋生態、傳遞海洋教育的強大工具。」

vivo也將持續透過跨域合作與科技投入，支持更多具社會價值的創新實踐，讓更多創意能量轉化為可見且具影響力的成果。